亞運電競／永劫無間奪銅 隊長陳尚億稱獎金全買0050

名古屋亞運電競項目「永劫無間」台灣代表隊今天4強戰以0比3不敵中國，確定收1面銅牌，隊長陳尚億笑說，新台幣90萬元的銅牌國光獎金將全數拿去買0050。

由柳棠曛、陳尚億、鄭勗佑、顏慨恩及葉芝妤組成的「永劫無間」台灣代表隊，這次分組賽籤運不錯，順利前進4強、保底獲得1面銅牌，雖然今天4強戰以0比3敗給實力堅強的中國隊，不過仍替電競代表隊獎牌開張。

隊長陳尚億賽後接受媒體聯訪時表示，感覺這半年付出的汗水、努力都沒有白費，至少為國家拿到1面獎牌，尤其團練過程很常因為溝通吵架，自己必須扮演潤滑劑角色，所幸大家吵完離開遊戲後，感情沒有受到影響，「就覺得這趟旅程真的很不錯。」

陳尚億提到，過去有世界賽經驗，所以抱著輕鬆心情應戰，更笑說出發前特別到高雄關帝廟拜拜，自己在桃園也有拜媽祖，保佑名古屋亞運順利登上頒獎台，結果分組賽真的抽到好籤，也如願勇奪獎牌，「畢竟亞運是蠻大的賽事，我覺得穿著國家隊衣服奪牌真的很棒。」

拿到電競代表隊首面獎牌，同時進帳新台幣90萬元的銅牌國光獎金，陳尚億向中央社記者說，已經決定將全數投入股市，而且鎖定要買元大台灣50（0050），期望繼續累積個人資產。