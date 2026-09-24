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亞運／曾被酸像陪酒女、到漢堡店打工！南韓「沙排女神」逆襲創首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓「沙排女神」申智恩。圖／擷取自申智恩IG
南韓「沙排女神」申智恩。圖／擷取自申智恩IG

南韓「沙排女神」申智恩曾被酸「看起來像陪酒女」，如今克服惡評，與搭檔金貞雅在名古屋亞運拿下首勝，創下南韓女子沙灘排球史上首度晉級亞運16強的紀錄。

申智恩與金貞雅首戰不敵泰國組合，第二戰以2：1（21：23、21：15、18：16）擊敗馬來西亞組合，闖進16強。申智恩一路以來的辛酸也開始受到關注。

申智恩小學5年級開始接觸排球，學生時期在校隊擔任主攻手，但高三遭遇低潮，於是在V聯賽新人選秀開始前決定轉戰沙灘排球。她2019年起成為南韓沙排國手，參加世界女子沙灘排球巡迴賽大邱站，之後因2022杭州亞運打開知名度，今年也入選名古屋亞運國手。

日前申智恩登上南韓綜藝節目，談到冷門運動選手的辛酸，以及外界對沙排比基尼服裝的誤解。她在節目中透露，由於沙排在南韓不受關注，過去長期缺乏贊助商，參加一次海外賽事費用大約600萬至700萬韓元（約新台幣13萬至16萬元），因此她曾兼任運動教練，也去過漢堡店打工，靠各種兼職籌措參賽經費。

另外，沙排採2人一組搭檔，尋找穩定隊友不容易，自己8年就換9次搭檔，2022杭州亞運她因搭檔突然更換等因素影響，最終4戰全敗。賽後申智恩一度萌生退休念頭。

直到近期社群平台照片引發話題後，申智恩才終於獲得贊助商支持。申智恩也提到外界對沙排服裝的誤解，「沒規定一定要穿比基尼，那不是規定，而是選擇。我覺得穿比基尼很帥氣，也認為那是沙排的傳統與魅力。」

申智恩無奈表示，部分網友會以惡意言論攻擊她，「是不是有暴露癖」、「看起來像陪酒女」。如今她克服外界的閒言閒語，在本屆亞運闖進16強，也成為南韓女子沙排史上首度晉級亞運16強的組合。

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