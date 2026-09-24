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亞運滑板／新星林逸凡總排第2闖決賽 拚隊史首面獎牌

中央社／ 名古屋24日電
2026愛知名古屋亞運滑板女子公園式預賽24日在愛知縣國際展示場登場，台灣選手林逸凡在比賽中騰空展現技巧，繳出78.53分的成績。中央社 中央通訊社
2026愛知名古屋亞運滑板女子公園式預賽24日在愛知縣國際展示場登場，台灣選手林逸凡在比賽中騰空展現技巧，繳出78.53分的成績。中央社 中央通訊社

名古屋亞運滑板新星林逸凡今天在公園式分組預賽繳出78.53分，以總排第2名之姿前進決賽，有機會挑戰代表團首面滑板亞運獎牌，她也不諱言目標就是前3名。

年僅14歲的林逸凡是上屆杭州亞運最年輕國手，可惜最後以第8名作收、無緣登上頒獎台，如今經過3年的磨練後，林逸凡展現更強大的實力，今天在公園式分組預賽技壓群雌，以78.53分高居分組第1名，最後以總排第2名晉級決賽，有機會尋求台灣代表團史首面滑板亞運獎牌。

前兩趟都未能完美收尾，所幸林逸凡在關鍵第3趟頂住壓力，順利完成後還興奮振臂歡呼，她在賽後接受媒體聯訪時表示，一開始感覺有點緊張，因此滑行速度沒有這麼快，不過隨著心情越來越放鬆，更敢大膽加上速度，「第3趟就沒有這麼緊張，整體狀態也比前兩天練習好。」

林逸凡表示，對這個成績相當滿意，甚至不諱言目標就是鎖定前3名，「今天這個路線是我最簡單的招式，明天就會拿出大招。」

林逸凡的父母也有陪同寶貝女兒參加名古屋亞運，其中林逸凡的父親林建男接受中央社記者訪問時笑說，在觀眾席看比賽超級緊張，不過他對女兒表現很滿意，並透露最近林逸凡有練新的大招，預計將在明天決賽「秀一手」，「大家拭目以待。」

亞運 滑板 名古屋 2026名古屋亞運

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