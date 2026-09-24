亞運3X3籃球／中華男、女籃通過附加賽考驗 雙雙挺進8強

名古屋亞運3X3籃球，中華隊男、女籃今在附加賽雙雙取勝，攜手挺進8強，女籃將在下一戰對決南韓，力拚連兩屆晉級4強；男籃則要與菲律賓隊交手，再朝衛冕之路邁進。

3X3女籃由張聿敏、游沁樺、蔡佑蓮、陳薇涵攜手出擊，在分組賽拿下2勝1敗排名第二，今天附加賽對上蒙古，游沁樺拿下6分5籃板，加上張聿敏4分貢獻，一路領先後以12：7拿下勝利，收下8強門票，下午將對上南韓力拚連兩屆挺進4強。

亞運3X3女籃蔡佑蓮。特派記者葉姵妤／攝影

3X3男籃則是張俊生、葉惟捷、徐堂琪、鄒子羲上陣， 同樣以2勝1敗排名分組第2，今天附加賽對上馬來西亞，一度被追成7：6一分差，之後葉惟捷、張俊生連兩顆外線拉開差距，並一路維持領先優勢，以21：14收下勝利，晉級8強。

亞運3X3男籃挺進8強。特派記者葉姵妤／攝影

葉惟捷此戰單場2顆重要外線貢獻7分，張俊生也有7分5籃板表現，徐堂琪3分7籃板，鄒子羲拿4分。