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亞運電競／《永劫無間》奪銅電競隊首牌 顏慨恩：成績上最好安排
名古屋亞運我國電競代表隊今天傳來奪牌捷報，在《永劫無間》項目以分組第二名晉級4強賽後，今天雖然不敵強敵中國大陸，但仍是拿下一面銅牌，也是電競代表隊本屆賽事的首面獎牌，讓教練莊柏宏直言「還好沒有漏氣。」
我國電競代表隊《永劫無間》今年由柳棠曛、陳尚億、鄭勗佑、顏慨恩、葉芝妤代表出賽，教練則為莊柏宏，昨天的分組3場比賽中，中華隊先是以2：0擊敗菲律賓與香港，最後一戰則是以0：2不敵越南，以分組第二名晉級4強。
今天的4強賽中華隊則是遭遇強敵中國大陸，最終以0：3敗下陣來，由於未設有銅牌戰，最終中華隊就以銅牌成績作收，也是我國電競隊本屆賽事首面獎牌。
對於在4強賽不敵強敵中國大陸，顏慨恩說：「今天對手是實力有一段差距的中國，不過我們還是抱持平常心去打，進到四強賽後我們輕鬆很多，畢竟分組賽真的有點辛苦，今天大家打得算不錯了。」
談到這次亞運參賽經驗，顏慨恩直言在體驗上都相當不錯，不過就是大會對於比賽流程的處理效率沒有那麼好，但整體來說還算順利，「成績上也已經算是最好的安排了。」
至於教練莊柏宏也直言《永劫無間》擔任電競隊的開路先鋒，幸好最後沒有漏氣，「昨天第一場對菲律賓後他們整體就輕鬆很多，也把自己發揮的很好。確實對戰越南與中國大陸比較難打，但整體來說還算滿意。」
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