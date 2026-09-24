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亞運桌球／鄭葉配險勝北韓神秘組合進16強 陳吳配也晉級將遇世界第1

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭怡靜。 中央社
鄭怡靜。 中央社

名古屋亞運女子雙打32強賽中華隊組合上陣，鄭怡靜葉伊恬以3：1擊敗北韓組合邊松景／崔正依，陳思羽／吳映萱也以3：1戰勝澳門組合梁安娜／關卓琳。

鄭葉配面對神祕的北韓組合，以8：0強勢開局，首局11：1拿下。第二局又打出4：0開局，但隨後被打出一波1：6，取得7：6領先後又遇到亂流連丟5分，北韓組合以11：7扳回一城。

第三局鄭葉配喊完暫停後，連拿4分取得10：7聽牌，北韓化解2個局點，但鄭怡靜正手搶攻得手，以11：9驚險拿下。第四局雙方激戰，鄭葉配以10：9逼出賽末點，北韓連救3個賽末點逼到12平，鄭葉配發威連拿2分，以14：12驚險帶走勝利。

鄭葉配16強將對上世界第18的泰國組合莎薇塔布特／帕拉南。陳思羽／吳映萱以11:8、11:5、6:11、11:8戰勝澳門組合，陳吳配16強將遭遇世界第1的日本組合張本美和／早田希娜。

2026名古屋亞運 桌球 鄭怡靜 陳思羽 葉伊恬

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