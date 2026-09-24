亞運卡巴迪／男隊逆轉勝日本保晉級生機 教練讚：最專注的一場

首戰以一分之差吞敗後，我國卡巴迪男子代表隊在名古屋亞運分組賽展現頑強韌性，昨天遭遇「一日雙戰」考驗，男隊先於上午擊敗南韓，晚間面對地主日本隊，更在終場以34：30上演逆轉秀，單日強勢拉出二連勝，保住晉級四強的一線生機。

上屆杭州亞運我國卡巴迪代表隊抱回1銀、1銅佳績，今年也再度放眼頒獎台更高位置，不過男子隊在首場比賽面對孟加拉就以1分差吞敗，晉級之路亮起紅燈。但靠著昨天一日雙勝，包括擊敗地主日本，目前以2勝1敗仍保有晉級希望，不過今天也將強碰發源國之一的印度，仍須全力一戰。

昨天賽後教練蔡謹韓也大讚隊員的專注度與心態，「雖然比賽中有些重大失誤，但大家自始至終都沒有低頭，這是我看過他們最專注的一場比賽。」蔡謹韓指出，隊伍從首戰到第三戰表現持續進步，擺脫了首場的急躁，即使出錯也能保持平靜，執行力與防守專注度皆大幅提升。

談及卡巴迪過去長期由南亞強權壟斷，蔡謹韓直言東亞球隊同樣具備競爭力，卡巴迪有體重限制，雖然印度、伊朗擁有極佳身體素質，但這可透過後天訓練追趕。中華隊最大的優勢就是團隊默契，絕不能認定這項運動只屬於南亞國家。

至於同日出賽的中華女子代表隊同樣傳出捷報，以37：18輕取上屆銅牌尼泊爾，預賽喜提二連勝。今天若能再克泰國，將能以分組龍頭之姿順利挺進四強。