名古屋隨筆／比賽突熄燈、毛巾晾場邊 亞運第一周天天有「驚喜」

2026年名古屋亞運自19日正式開幕，本屆賽會為響應低碳與節能，同時也因各種「省錢」考量，導致各項規劃及安排都是負評不斷，就記者實際採訪的過程，也可說是天天有驚喜，軟、硬體狀況層出不窮，還有不少令人滿頭問號的場景出現。

本屆亞運賽事全面開戰至今第4天，記者每天所到的場館，都會遇上的各種不同狀況。從開幕後首日起，場館人員、志工對於動線、場地設置、接駁車安排等狀況一問三不知，路線指標不清、沒有工作人員引導等，這些已不算是新聞，其他小意外也天天都在上演。

像是21日棒球賽事開打首日，台、韓大戰賽後，大批媒體趕著要下樓前往賽後記者會和賽後採訪，媒體通道卻因管制通道的工作人員疑似接受接收錯誤指令，不允許所有人員通過，造成大批媒體被擋在通道之外，僵持近10分鐘，讓趕著工作的媒體氣炸。

22日擊劍賽事在愛知國際展示場展開，我國好手陳致傑在鈍劍男子16強戰與地主選手松山恭助上演激戰，但比賽中先是隔壁場次場燈突然關閉，之後在緊張局面下，還一度全場燈光熄滅，雖在幾秒鐘後就恢復，還是讓現場所有人都滿頭問號，兩人的交手則在重新測試設備通電正常後恢復進行。

又像是23日軟網賽事的比賽現場，因一早下起大雨，場地工作人員也在雨停後整理場地，讓比賽能順利進行，但擦拭場地所使用的布，之後就直接晾在場邊的欄杆上，一旁一字排開五顏六色的毛巾，很難被忽視，也還是讓人不禁想問，這真的是亞運層級賽事會出現的畫面嗎？

擊劍鈍劍男子16強賽，陳致傑比賽中場館燈光一度全熄。特派記者葉姵妤／攝影