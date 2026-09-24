李孟遠定向飛靶射銅 獻給天上爸爸

我國射擊好手李孟遠昨在名古屋亞運男子定向飛靶摘下銅牌，雖如願抱回個人首面亞運獎牌、一吐上屆因扣分僅拿第五名的悶氣，但未奪金仍讓他直呼遺憾，賽後也手指天空，要將這面銅牌獻給已經過世的父親、也是教練謝志培。

這面銅牌對李孟遠意義非凡，回顧過去兩年，他歷經禁藥風波與喪父之痛，陷入人生低潮，最終靠著對射擊的熱愛與親友支持重新站立。李孟遠說，「這兩年我真的滿煎熬的，有點重新再來的感覺，但也沒有想太多，最後還是重新站起來。因為其他事情我也做不成，只能靠射擊，這是我最愛的運動」。

賽後李孟遠指天向亡父致意，坦言決賽時不斷想像父親仍如過往般在身後坐鎮指導。從過去依賴父親引導，到如今須獨立思考並與訓練師溝通，李孟遠在經歷磨難後完成心態轉變，未來將帶著這份思念與力量繼續前行。

年僅十九歲的鄭晏晴，昨天則迎來亞運初體驗，並在女子十公尺空氣步槍拿下台將最佳的第四名；儘管與頒獎台擦身而過，但鄭晏晴牢記教練給她的六字箴言「承受、接受、享受」，面對接下來混雙和廿五公尺手槍賽事。