亞運桌球／林昀儒惜敗王楚欽未過魔王關 桌球男團收銅

名古屋亞運全面開戰第四天，中華代表團在軟網、體操、射擊、武術及桌球再添五面銅牌獎牌進帳。桌球男子團體連續四屆挺進四強，昨晚對戰挑戰九連霸的大陸隊，「小林同學」林昀儒帶著兩名學弟馮翊新、十七歲新星郭冠宏依序出擊，但沒能闖過「魔王關」，以直落三點吞敗，銅牌收場。

林昀儒打頭陣對決世界第一的王楚欽，從局數○比二的落後連追兩局，決勝局更是打出高潮，逃過賽末點後還一路狂追，可惜最終錯失自己兩個賽末點的機會，以十三比十五落敗，歷經五局激戰後丟第一點，之後兩名學弟僅郭冠宏從對手溫瑞博贏下第一局。

與王楚欽大戰五局惜敗收場，林昀儒說，落後時他也沒放棄，可惜關鍵局面自己心裡不夠果斷，但帶著學弟們一起站上頒獎台，大家都會有更好的信心。

向來都是我國亞運獎牌庫的軟網代表隊，昨天由陳柏邑拍下男子單打銅牌，該項目在本屆斬獲一金兩銀一銅。陳柏邑昨天強碰地主選手、上屆亞運拿下三金的日本名將上松俊貴，可惜沒有跨過這座世界第一的高牆，以二比四落敗，無緣爭金。陳柏邑說，「個人賽奪牌是我第一個目標，最終的目標其實是金牌，最後還是有牌，滿開心的」。

另外本屆開幕式中華代表團掌旗官張煥宜，在武術散打男子七十五公斤級連兩屆抱回銅牌，並在賽後宣布退役。

中華棒球隊在預賽最終戰提前七局以十一比○完封香港隊，預賽戰績兩勝一敗排名分組第二，帶著一敗晉級超級循環賽；同組的南韓三連勝搶下分組龍頭。今天休兵，明天展開四強超級循環賽，中華隊將在台灣時間明晚五時卅分對決中國大陸，後天與預賽Ａ組全勝的日本隊交手。