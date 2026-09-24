體操男團亞運連兩屆摘銅 「世界貓王」唐嘉鴻慶生

名古屋亞運體操男子團體決賽昨天登場，「世界貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱領軍學弟蕭佑然、洪源禧、莊佳龍出擊，在場上展現強韌韌性與絕佳默契，最終以僅次於中國大陸和日本的總分二三九點八九六分，連續兩屆亞運奪下銅牌，同時也是本屆亞運我國代表團收穫的首面奧運比賽項目獎牌。

唐嘉鴻在上屆亞運因傷缺席，昨天適逢卅歲生日，他坦言帶著不能害團隊退步的壓力上陣，心裡難免有負擔。但全隊頂住壓力各司其職，唐嘉鴻也在主項單槓採取相對保守的套路應戰，將重心放在動作質量的修飾，最終獲得十五點○○三的高分，幫助團隊大幅擴大分差。

唐嘉鴻賽後帶著笑容說，這是自己收到最棒的生日禮物，看到烏茲別克傳奇老將「體操媽媽」依然在場上奮戰更讓他備受鼓舞，「這讓我明白不管年紀多大，只要對競技舞台保有熱忱，就能給全世界帶來振奮人心的力量。」他也堅定許下生日願望，希望能與隊友持續改寫台灣體操史。

李智凱在體操鞍馬項目出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

身為陣中精神領袖的李智凱，則在最後一項鞍馬壓軸上台完美收尾，比賽現場最甜美的「催化劑」，莫過於看台上傳來寶貝兒女喊著「爸爸、爸爸！」李智凱笑說，上去準備前其實心裡忍不住偷想「好了、好了！」但一聽就知道是自家寶貝的聲音。

李智凱感性說，以前孩子只能透過手機螢幕看他比賽，這次讓他們親臨現場感受體操魅力，是自己最想做的事，家人到場也成了他近兩年歷經低潮後轉化的最堅強後盾。李智凱也力讚隊友們的強心臟，透露賽前曾特別提醒大家，「把頒獎典禮的長褲準備好，我們就是來拿獎牌的」。

中華隊在團體完成連續兩屆奪牌紀錄後，今天輪到單項決賽登場，李智凱、蕭佑然將在鞍馬登場，唐嘉鴻挑戰吊環，後天輪到重點奪金項目的唐嘉鴻單槓將登場，李智凱續戰雙槓。