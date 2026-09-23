亞運桌球／5局不敵王楚欽嘆可惜 林昀儒自認做得不錯「落後時沒放棄」

名古屋亞運中華桌球男團今天在4強戰以0：3不敵中國，連4屆銅牌收場，林昀儒扛第一點力戰世界排名第一的王楚欽，差點上演「讓二追三」逆轉秀，可惜最終激戰5局落敗，林昀儒也坦言有些可惜。

面對王楚欽僅管先陷入局數0：2落後，林昀儒之後連追兩局把戰局扳平，決勝局還一度取得7：4領先，之後連丟6分先被逼出賽末點，但林昀儒不僅又將比數追成10：10，之後再打下13：12的領先，但被王楚欽連拿3分讓出勝利。

賽後林昀儒坦言，對於這樣的結果，還是覺得有點可惜，「但是在落後時，自己也沒有放棄，也是一分一分在找出方法，感覺做得不錯。」在最後的關鍵局面，他自認戰術做得不錯，「但可能在一些沒有想要的失誤發生時，自己心裡稍微沒有那麼果斷。」

之後兩名新生代好手馮翊新、郭冠宏分別以0：3不敵林詩棟、1：3敗給溫瑞博，直落三無緣不敵中國，以銅牌收場。

對於學弟們的表現，林昀儒說：「覺得他們都拚得非常好，如果能贏下比賽的話，可能會對他們更有自信，他們其實也是來來回回都有拉鋸，可能結果就比較可惜。」

身為上屆奪銅的唯一成員，林昀儒今年亞運帶著學弟馮翊新、郭冠宏、徐絃家及洪敬愷出擊，延續連4屆奪銅的成績，他也說：「能站上頒獎台就非常好，感覺對我們大家都會有更好的信心，接下來大家可能還有其他比賽，也會更有自信地去打。」

馮翊新第二點不敵林詩棟。特派記者陳正興／攝影

林昀儒第一點不敵王楚欽。特派記者陳正興／攝影