亞運／24日中華隊續拚獎牌 李智凱鞍馬單項力搶金牌3連霸

名古屋亞運明天進入開幕後第6天，中華男子體操個人單項接續登場，李智凱、蕭佑然將於鞍馬上陣，李智凱要力拚金牌3連霸；男子銳劍的李讓、葛屹盧也有機會衝擊獎牌。

中華男子體操團隊今天順利連2屆拿銅牌，老大哥李智凱、唐嘉鴻扮演領導作用，蕭佑然、洪源禧、莊佳龍穩定發揮，明天輪到個人單項登場。

男子鞍馬項目，中華名將李智凱在資格賽排名第3，蕭佑然排名第6，2人聯手登場力拚中華奪牌雙保險；李智凱笑說：「主要的韓國、哈薩克對手都沒進決賽，我還是會努力拿出最佳表現，延續團隊奪牌氣勢。」

吊環雖然不是唐嘉鴻主要專項，但他在吊環資格賽仍舊排名第6，且是前6名的選手當中，唐嘉鴻難度分最低；他提到：「決賽難度一定會再提升，希望有機會挑戰頒獎台，看能否創造中華吊環最佳成績。」

男子擊劍輪到李讓、葛屹盧登場，其中李讓6月在印度舉行的亞洲擊劍錦標賽男子銳劍個人賽摘下銀牌，成為中華第1位在成年組國際賽個人項目站上頒獎台的選手，這次亞運也相當有機會。

田徑項目除了陳彩娟的女子七項全能陸續開賽，「中華最速男」楊俊瀚、陳玟溥也將在男子100公尺預賽出賽；而中華滑板女孩林逸凡，也將在公園式登場。