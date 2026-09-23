快訊

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

台股衝破4萬8創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／24日中華隊續拚獎牌 李智凱鞍馬單項力搶金牌3連霸

中央社／ 記者黎建忠名古屋23日電
李智凱力拚鞍馬三連霸。 中華奧會提供
李智凱力拚鞍馬三連霸。 中華奧會提供

名古屋亞運明天進入開幕後第6天，中華男子體操個人單項接續登場，李智凱、蕭佑然將於鞍馬上陣，李智凱要力拚金牌3連霸；男子銳劍的李讓、葛屹盧也有機會衝擊獎牌。

中華男子體操團隊今天順利連2屆拿銅牌，老大哥李智凱、唐嘉鴻扮演領導作用，蕭佑然、洪源禧、莊佳龍穩定發揮，明天輪到個人單項登場。

男子鞍馬項目，中華名將李智凱在資格賽排名第3，蕭佑然排名第6，2人聯手登場力拚中華奪牌雙保險；李智凱笑說：「主要的韓國、哈薩克對手都沒進決賽，我還是會努力拿出最佳表現，延續團隊奪牌氣勢。」

吊環雖然不是唐嘉鴻主要專項，但他在吊環資格賽仍舊排名第6，且是前6名的選手當中，唐嘉鴻難度分最低；他提到：「決賽難度一定會再提升，希望有機會挑戰頒獎台，看能否創造中華吊環最佳成績。」

男子擊劍輪到李讓、葛屹盧登場，其中李讓6月在印度舉行的亞洲擊劍錦標賽男子銳劍個人賽摘下銀牌，成為中華第1位在成年組國際賽個人項目站上頒獎台的選手，這次亞運也相當有機會。

田徑項目除了陳彩娟的女子七項全能陸續開賽，「中華最速男」楊俊瀚、陳玟溥也將在男子100公尺預賽出賽；而中華滑板女孩林逸凡，也將在公園式登場。

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

亞運體操／壽星唐嘉鴻完美演出！中華男團奪銅連兩屆登頒獎牌

亞運體操／中華男團奪銅 總教練：令人感動的一戰

亞運／開幕第2天 中華隊重戲男子體操登場、棒球預賽首戰韓國

相關新聞

亞運棒球／郭子銓先發6局10K+打線3轟 中華隊7局11：0退香港晉級

名古屋亞運棒球賽，中華隊今天晚間在預賽最終戰對上香港隊，郭子銓先發6局送出10次三振，打線則自第5局起拉開差距，還有陳孝允、劉基鴻、陳敏賜敲3轟，終場中華隊提前7局以11：0收下勝利，預賽戰績2勝1敗取得分組第二，晉級超級循環賽。

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

名古屋亞運桌球男子團體賽，中華隊連4屆挺進4強，今天迎戰力拚男團9連霸的中國大陸，林昀儒打頭陣對決世界球王王楚欽，但激戰5局惜敗，之後登場的馮翊新、郭冠宏也沒能拿下勝利，最終遭直落三點落敗無緣爭金，銅牌收場。

亞運體操／隊友送上30歲最棒大禮 唐嘉鴻領男團摘銅：台灣體操實力最好的證明

名古屋亞運體操男子團體決賽今天登場，由「世界貓王」唐嘉鴻、「鞍馬王子」李智凱領頭的中華隊在場上展現高昂士氣與絕佳默契，最終順利收下銅牌，今天適逢30歲生日的唐嘉鴻，賽後帶著笑容感謝全隊夥伴，直言這是自己收到最棒的生日禮物，因為這面獎牌並非一個人就能達成，是大家展現最好一面成果的收穫。

亞運武術／遭哈薩克強敵擊倒 掌旗官張煥宜再度濺血摘銅

今年擔任我國亞運開幕式進場掌旗官的張煥宜，今天在武術散打男子75公斤級賽事面對哈薩克強敵阿卜杜拉耶夫（Abdurashid Abdullayev），最終遭WKO敗下陣來，以銅牌作收。

亞運體操／雙寶呼喊「爸爸」成最強動力 李智凱放眼單項再創佳績

中華男團今天在名古屋亞運體操男子團體決賽中頂住壓力，順利將銅牌入袋，完成隊史首次亞運團體項目的連霸佳績，也是本屆亞運我國代表團首面在奧運比賽項目的獎牌，其中身為陣中精神領袖的「鞍馬王子」李智凱，在最後一項鞍馬壓軸上台時頂住壓力完美收尾，而比賽現場最甜美的「催化劑」，莫過於看台上傳來的童音應援聲。

亞運體操／中華男團奪銅 總教練：令人感動的一戰

名古屋亞運今天進行的男子競技體操團體決賽，中華隊靠著李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧、莊佳龍，以總分239.896分連2屆奪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。