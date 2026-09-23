亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

名古屋亞運桌球男子團體賽，中華隊連4屆挺進4強，今天迎戰力拚男團9連霸的中國大陸，林昀儒打頭陣對決世界球王王楚欽，但激戰5局惜敗，之後登場的馮翊新、郭冠宏也沒能拿下勝利，最終遭直落三點落敗無緣爭金，銅牌收場。

中華隊由「小林同學」林昀儒領軍，與馮翊新、郭冠宏、徐絃家及洪敬愷等新生代好手出擊，預賽以分組龍頭之姿出線，接著在16強戰以3：0擊敗蒙古，8強戰再退伊朗，一點未失闖進四強，確保銅牌入袋。

今天晚間進行的4強賽，林昀儒打頭陣對決世界球王王楚欽，先陷入局數0：2的落後，之後連追兩局扳平局面，決勝局雙方更是歷經一番激戰，林昀儒一度連丟6分被逼出賽末點，但他將比數追平後，最終自己也錯過兩個賽末點的機會，以13：15錯失勝利。

林昀儒以8：11、9：11、11：9、11：8、13：15，局數2：3不敵王楚欽丟第一點。第二點由馮翊新上陣，但面對林詩棟，19分鐘就以8：11、6：11、1：11遭直落三落敗。

第三點我國17歲新星郭冠宏對上溫瑞博，先以14：12拿下第一局，但之後7：11、8：11、6：11被連追三局，局數1：3吞敗，中華隊也以直落三點不敵對手，銅牌作收。

17歲新星郭冠宏1：3不敵溫瑞博。特派記者陳正興／攝影

馮翊新第二點不敵林詩棟。特派記者陳正興／攝影

林昀儒第一點2：3不敵王楚欽。特派記者陳正興／攝影

馮翊新第二點不敵林詩棟。特派記者陳正興／攝影