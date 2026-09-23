亞運棒球／郭子銓先發6局10K+打線3轟 中華隊7局11：0退香港晉級

名古屋亞運棒球賽，中華隊今天晚間在預賽最終戰對上香港隊，郭子銓先發6局送出10次三振，打線則自第5局起拉開差距，還有陳孝允、劉基鴻、陳敏賜敲3轟，終場中華隊提前7局以11：0收下勝利，預賽戰績2勝1敗取得分組第二，晉級超級循環賽。

來自業餘勁旅台電的投手郭子銓，生涯首度入選正式國際賽國手，今天在亞運先發出戰香港，主投6局無失分，只被敲2支安打，飆10次三振，第7局則交由他麥寮高中學弟郭定泓接手，投1局送出2K，聯手封鎖對手。

中華隊打線面對實力較有落差的香港隊，首局有陳孝允轟陽春砲，前5局打完僅以2：0領先。5局下靠著對方投手控球出狀況，單局3度遭觸身球保送多添分數，陽柏翔在2出局滿壘時補上清壘二壘打，助中華隊打下5分大局。

6局下劉基鴻轟出3分全壘打，今天棒次調整至第5棒的隊長陳敏賜也「背靠背」補上一轟，兩人都是連續兩戰開轟，將比數拉開為11：0，最終也在7局上結束後，提前收下比賽勝利。中華隊預賽吞首敗後拿下二連勝，挺進超級循環賽。

中華隊第4棒劉基鴻連兩戰開轟。圖／中華奧會提供

中華隊先發投手郭子銓，先發6局飆10K無失分。

圖／中華奧會提供