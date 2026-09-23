亞運卡巴迪／中華迎「雙喜」　男、女代表隊均奏捷

中華卡巴迪代表隊今天在名古屋亞運迎來「雙喜」，女子代表隊以37比18擊敗尼泊爾，分組預賽拉出2連勝；男子代表隊晚間則靠著最後一波6比1強攻逆轉撂倒地主日本，同樣喜迎2連勝。

中華女子卡巴迪代表隊在上屆杭州亞運摘下銀牌，今年則強勢問鼎金牌，今天遭遇上屆銅牌得主、實力不容小覷的尼泊爾，中華女將們費了一番功夫才如願拿下勝利。

中華隊開局曾取得4比1領先，不過對手很快調整狀態並迎頭趕上，雙方也陷入激戰，上半場兩隊表現平分秋色，以13比13戰成平手。

下半場中華隊找回攻防節奏，防守頻頻奏效，也快速累積得分，比賽還剩7分鐘左右，中華女將已掀起一波17比3強攻，除將比分一口氣拉開，也徹底擊潰對手求勝意志，最終以19分之差收下勝利。

中華女子卡巴迪代表隊首戰先以63比17大勝斯里蘭卡，今天再扳倒尼泊爾，分組預賽取得2連勝，明天若再勝泰國，將可以分組龍頭之姿取得4強入場券。

至於中華男子卡巴迪代表隊今天一日雙戰，上午先以43比37逆轉勝韓國，晚上碰上地主日本再次上演逆轉秀，中華在比賽結束前最後1分52秒仍以28比29落後。

決勝關頭中華隊再次爆發強大韌性，靠著一波摧枯拉朽的6比1攻勢，不僅一口氣扭轉戰局，也幫助中華隊以34比30後來居上擊敗日本，繼首戰以1分之差惜敗孟加拉後，今天單日拉出2連勝，分組預賽戰績2勝1負，也保住晉級生機。