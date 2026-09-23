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亞運散打／眼角縫9針帶傷拚到最後 張煥宜連兩屆摘銅將退休

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
張煥宜(左)賽後與對手握手。 中華奧會提供
張煥宜(左)賽後與對手握手。 中華奧會提供

我國武術散打好手張煥宜今天在男亞運散打4強賽不敵哈薩克對手，最終收下銅牌，在首戰後右眼眉骨才剛縫了9針、傷口長達6公分的他，今天在場上再次遭到對手擊中傷處血流不止，最終經大會裁判考量選手安全後裁定擊倒終止比賽。雖然沒能挺進金牌戰，但連續兩屆亞運都抱回銅牌的張煥宜賽後坦言「真的盡力了」，並宣布將正式退役轉任教練。

早在首場比賽時，張煥宜就不慎被對方踢傷，導致右眼眉骨出現6公分的劇烈撕裂傷，急送醫縫了9針。今日重返賽場，對手看準傷處猛攻，第一次重擊就讓他痛到一度無法起身，甚至遭到裁判讀秒，「第一拳真的太痛了，起不來；第二次讀秒是發現血已經滴下來了。」

張煥宜表示，大會裁判與教練團因為保護選手安全，最終決定終止比賽，他也坦然面對這個結果，「就把每一次當最後一次、每一秒當最後一秒，雖然遺憾沒能打到最後，但走這麼久，我覺得夠了。」

張煥宜全力出擊。 中華奧會提供
張煥宜全力出擊。 中華奧會提供

回顧十多年的選手生涯，從套路轉型到散打的張煥宜，賽後最感謝的就是一路相伴的教練游囿仁。談到教練的付出，他忍不住哽咽表示，教練就像自己的哥哥與家人，甚至笑稱教練為了陪伴他備戰「拋妻棄子」，留在國家隊長達3年，賽前更是整整兩個多月沒回家，「非常感謝教練沒有放棄我，也很感謝師母願意把他借給我。」

對於未來的規劃，張煥宜透露將先休息兩周，隨後回到學校轉任教練，將經驗傳承給下一代。教練游囿仁則為愛徒感到驕傲，他直言若沒有這道傷勢，張煥宜絕對有實力挑戰更高榮譽，但今天場上的拚勁與堅持，已經為自己的選手生涯劃下最完美的句點。

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