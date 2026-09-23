亞運桌球／林昀儒男團4強大戰王楚欽 決勝局激鬥到13：15落敗丟第一點

生涯過去只贏過王楚欽3次，「小林同學」今天在名古屋亞運男子團體賽4強戰，面對中國大陸扛第一點單打對決王楚欽，先丟2局後急起直追，決勝局逃過賽末點後與王楚欽一路糾纏，但最終連丟3分讓勝利溜手，以2：3讓出第一點。

我國桌球代表隊在亞運連續4屆挺進4強，今天賽前已確定至少有銅牌入袋，今天晚間迎戰挑戰9連霸的中國大陸，林昀儒第一點打頭陣面對王楚欽。

林昀儒前兩局分別8：11、9：11讓出，之後以11：9討回一城，第4局再以11：8將戰局扳平。決勝局一度取得7：4領先，但接著被王楚欽連拿6分遭逼出賽末點，林昀儒隨後發揮韌性將比數追平，再與王楚欽一路鏖戰，但拚到13：12的賽末點後連丟3分，最終以13：15錯失勝利，讓中國先搶下第一點。

中華隊在本屆團體賽由林昀儒領軍，與馮翊新、郭冠宏、徐絃家及洪敬愷等新生代好手出擊，預賽以分組龍頭之姿出線，接著在16強戰以3：0擊敗蒙古，8強戰再退伊朗，一點未失闖進四強，確保銅牌入袋。今天由林昀儒扛第一點對王楚欽，第二點馮翊新對上林詩棟，第三點則由17歲新星郭冠宏面對溫瑞博。

林昀儒男團4強戰第一點大戰王楚欽惜敗。特派記者陳正興／攝影

林昀儒男團4強戰第一點不敵王楚欽。特派記者陳正興／攝影