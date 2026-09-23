亞運武術／遭哈薩克強敵擊倒 掌旗官張煥宜再度濺血摘銅

今年擔任我國亞運開幕式進場掌旗官的張煥宜，今天在武術散打男子75公斤級賽事面對哈薩克強敵阿卜杜拉耶夫（Abdurashid Abdullayev），最終遭WKO敗下陣來，以銅牌作收。

今年亞運開幕式與黃筱雯一同擔任我國代表團進場掌旗官的張煥宜，在開幕式隔天隨即登場，並在男子75公斤級賽事首戰雖然一度血濺擂台，但仍以2：0擊敗土庫曼選手晉級到8強，並在8強賽再以2：0擊退塔吉克選手胡爾舍德佐達（Mirzodalerkhan Khurshedzoda），挺進4強後銅牌保底。

今天晚間登場的4強賽，張煥宜則是對上哈薩克阿卜杜拉耶夫，但最終遭到對手WKO，敗下陣來，以銅牌作收。