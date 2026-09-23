亞運／歡迎儀式有豐臣秀吉 組委會回應韓國抗議

愛知名古屋亞運15日的歡迎儀式上，有工作人員扮成日本戰國武將豐臣秀吉，引發韓國強烈反彈後，本屆亞運組織委員會高層今天表示，「沒有政治性意圖」，之後會充分注意。

歷史問題在韓日之間相當敏感，豐臣秀吉在1592年至1598年間入侵朝鮮，是韓國歷史上的重要事件，韓國在1910年至1945年間也曾遭日本殖民統治。

「每日新聞」報導，亞運正式開幕前的15日，有工作人員在代表團住宿用的郵輪，扮演日本戰國武將豐臣秀吉、織田信長、德川家康，歡迎代表團。這3名武將均出生於現在的愛知縣。

大韓體育會（KSOC）對此已向組委會等單位致函表達抗議。

組委會事務局次長大參孝彰今天受訪時，就此解釋，「沒有意圖傳達特定歷史人物的評價，或是釋出政治性訊號」。

大參也表示，已經致函給韓國方面，回應他們的抗議。信函內容說明組委會的立場，寫道「希望透過武將故鄉的地方歷史與文化款待各國選手」，同時表示「各國對傳統與文化的看法當然有所不同。我們之後會充分注意之中應顧慮的事項」。

大參也表示，截至23日，韓方沒有提出新的抗議，並說：「我想他們應該已經理解組委會的想法。」