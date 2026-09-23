亞運射擊／李孟遠摘銅牌往天空指 想到天上父親有點想哭

名古屋亞運中華射擊名將李孟遠，今天在男子定向飛靶決賽以29分拿到銅牌，寫下台灣第1人紀錄，賽後他特別往天空指，希望把奪牌好消息傳達給天上的父親。

現年32歲的中華射擊名將李孟遠，上屆杭州亞運因報到遲到被扣分，與頒獎台失之交臂，不過他在2年前的巴黎奧運終於證明自己，摘下男子定向飛靶銅牌，同時是中華首面射擊奧運獎牌，如今李孟遠在名古屋亞運續寫紀錄，決賽32個泥盤射中29個，取得銅牌成為首奪定向飛靶亞運獎牌的中華選手。

李孟遠賽後接受中央社採訪時表示，這段時間準備得很辛苦，不僅近況沒有到特別好，出國前還腰傷復發，所幸來到日本後生活規律，飲食也很乾淨，整體狀態漸入佳境，讓他能在比賽中專注每一發射擊，「本來就有想雪恥感覺，雖然沒有拿到金牌，但想想自己還有進步空間。」

走過巴黎奧運的高峰後，去年對李孟遠是充滿考驗的1年，先是前射擊國手父親兼教練謝志培辭世，接著又因誤用含有禁藥成分的眼藥水遭到禁賽5個月，如今就像苦盡甘來，他也在賽後往天空一指，想要把奪牌好消息第一時間向天上的父親報告，畫面充滿「洋蔥味」。

李孟遠表示，當下就是想緬懷一下，畢竟過往大賽都有父親坐鎮，給予他十足安定感，哪裡有問題也能及時獲得回饋，將他的生活打理得很好，然而現在一切都必須自己做主，因此李孟遠試著在比賽中想像父親在旁邊的身影，「原本心情很平靜，但想到爸爸有點想哭感覺。」

去年沉澱了一段時間，加上禁賽回來訓練後沒有資格，只能埋頭苦練、盡快與新的團隊磨合，因此李孟遠很感謝國訓中心的支持，還有宏道運動發展基金會、原民會沒有放棄自己，「這面獎牌給我一些鼓勵，努力到現在得到結果，之後訓練、比賽上更多動力。」