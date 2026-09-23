亞運游泳／中華5泳將闖亞運決賽 王冠閎100蝶排名第8

名古屋亞運游泳賽事今天持續進行，中華隊上午共有韓安齊、劉姵吟、王冠閎、張雅佳與林姵彣5人出賽，全部成功取得決賽資格。晚間決賽，王冠閎在男子100公尺蝶式游出52秒33，排名第8。

女子100公尺蝶式預賽，中華有2人參賽。韓安齊在第3組游出59秒51，以分組第2抵達終點；劉姵吟則在第2組繳出59秒65、排名分組第3。綜合預賽成績，兩人分列第7、第8，雙雙晉級決賽。

晚間決賽，韓安齊進一步將成績提升至58秒92，最終排名第7；劉姵吟則以1分0秒04完賽，名列第8。中國選手余依婷以56秒41摘下金牌，張雨霏以56秒44獲得銀牌，香港選手簡綽桐則以58秒05拿下銅牌。

男子100公尺蝶式方面，王冠閎上午被排在第2組第3水道，游出52秒58，僅比同組日本選手光永翔音的52秒54慢0.04秒，以分組第2完賽。綜合4組成績，王冠閎排名第8，順利取得決賽門票。

王冠閎在決賽游出52秒33，比預賽進步0.25秒，最終以第8名完賽。光永翔音則以50秒56奪得金牌，並刷新亞運賽會紀錄；中國選手徐放以50秒73摘銀，日本選手松元克央以51秒36獲得銅牌。

女子100公尺仰式部分，張雅佳上午預賽游出1分02秒53，排名分組第4，最終以預賽總排名第10壓線晉級。她在晚間決賽將成績推進至1分01秒72，比預賽快了0.81秒，最終排名第9。

女子100公尺蛙式方面，林姵彣預賽以1分09秒69排名第7，取得決賽門票。她在決賽游出1分09秒25，比預賽進步0.44秒，最終同樣排名第7。