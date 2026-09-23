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亞運體操／扛六項開路先鋒緊張到手抖 莊佳龍獲李智凱欽點未來核心

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
2026愛知名古屋亞運競技體操男子團體項目23日進行決賽，台灣好手莊佳龍（圖）在吊環項目出賽，穩定發揮。 中央社
2026愛知名古屋亞運競技體操男子團體項目23日進行決賽，台灣好手莊佳龍（圖）在吊環項目出賽，穩定發揮。 中央社

中華男團今天在名古屋亞運體操男子團體決賽頂住壓力收下銅牌，除了兩位老大哥唐嘉鴻、李智凱穩定發揮，年僅22歲的小將莊佳龍扛下六項重任且還負責打頭陣，更是隊史連兩屆奪銅牌的功臣之一，儘管被學長李智凱爆料賽前緊張到手抖，但也大讚他為中華隊未來的核心角色。

作為首度站上亞運舞台的年輕新星，莊佳龍在團體決賽六項皆擔綱中華隊開路先鋒，面對預賽發揮不如預期、決賽又要率先出場的雙重壓力，他坦言賽前連睡覺與練習時都備感焦慮，「很怕開局如果掉下來，會影響到後面的學長。」

所幸在賽前在「長輩」提點下，莊佳龍選擇轉念，不再追求完美，而是以順暢發揮為主的「平常心」應戰，最終完美扛住壓力，成功頂過每一關。談到首次站上亞運舞台就奪下銅牌，他說：「這對我意義非常重大，這不僅是我成人賽事的第一面國際賽獎牌，更是第一面團體獎牌，我覺得自己應該是有扛住壓力。」

「鞍馬王子」李智凱更對莊佳龍讚不絕口，稱讚他是團隊非常重要的支柱與核心，「以前大家說他是『最強高中生』，現在不只是最強大學生，未來更是極為重要的角色，說不定未來就是我跟嘉鴻再來就是佳龍。」

有趣的是，場上英勇扛下六項的莊佳龍，場下卻有著可愛的「反差萌」，李智凱爆料莊佳龍在賽前幫他包紮手部貼扎時，手居然緊張到一直在抖。莊佳龍賽後害羞坦承，「那時候心理壓力真的很大，畢竟對凱哥我很怕貼不好、沒弄好，包的時候真的超緊張，感覺比自己上去比賽還怕。」

莊佳龍（右4）這次在團體賽扛起重任。圖／中華奧會提供
莊佳龍（右4）這次在團體賽扛起重任。圖／中華奧會提供

亞運 李智凱 緊張 2026名古屋亞運

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