亞運體操／雙寶呼喊「爸爸」成最強動力 李智凱放眼單項再創佳績

中華男團今天在名古屋亞運體操男子團體決賽中頂住壓力，順利將銅牌入袋，完成隊史首次亞運團體項目的連霸佳績，也是本屆亞運我國代表團首面在奧運比賽項目的獎牌，其中身為陣中精神領袖的「鞍馬王子」李智凱，在最後一項鞍馬壓軸上台時頂住壓力完美收尾，而比賽現場最甜美的「催化劑」，莫過於看台上傳來的童音應援聲。

「爸爸！爸爸！」在安靜的體操賽場上，這陣稚嫩的吶喊聲顯得特別清晰。李智凱笑說，上去準備前其實心裡忍不住偷想「好了、好了！」，但其實一聽就知道是自家寶貝的聲音，李智凱感性地說，以前孩子總是不懂爸爸到底出門要做什麼、只能透過手機螢幕看他，這次能讓他們親臨現場感受體操的魅力，是自己最想做給他們看的事。

近兩年個人歷經低潮與考驗，李智凱坦言，過去比賽可能比較在意外界與觀眾關注的目光，但現在心態轉變為「家人在看我」，雖然渴望展現最好的一面，但他告訴自己不能把這變成壓力，而是轉化為最堅強的後盾，「她們到場對我來說，是真的非常重要的力量來源。」

除了家庭給予的定心丸，李智凱也力讚隊友們的強心臟，在第一天預賽發揮不如預期、分數落後哈薩克與南韓的情況下，他今天賽前也特別提醒大家「把頒獎典禮的長褲準備好，我們就是來拿獎牌的！」最後全隊靠著一股不服輸的凝聚力，一個項目一個項目緊抓不放，成功逆襲奪銅。

順利抱回團體銅牌後，明天李智凱與隊友們將繼續出戰單項決賽，在場邊「最強後援會」的加油聲中，目標是為中華隊再創佳績，「希望明天可以延續著這個氣勢，然後可以讓他們在場上吶喊，一起迎接這個好的結果。」