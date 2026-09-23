亞運體操／中華男團奪銅 總教練：令人感動的一戰

名古屋亞運今天進行的男子競技體操團體決賽，中華靠著李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧、莊佳龍，以總分239.896分連2屆奪銅；總教練林育信說：「這是令人感動的一戰。」

本屆名古屋亞運中華男子體操代表隊，由兩2大名將李智凱、唐嘉鴻，率領蕭佑然、洪源禧、莊佳龍出征，儘管團體資格賽僅獲得第5，但經過1天的調整，今天全員都拿出應有實力；最終中國奪金、日本獲得銀牌。

總教練林育信在接受媒體訪問時笑說，「終於完成3（第3名）連霸，這個壓力真的很大，特別也要感謝李智凱和唐嘉鴻這2位老大哥，在集訓的期間不但以身作則，也跟小老弟們溝通、傳承經驗。」

林育信提到，資格賽時大家狀況都不好，經過1天的調整和溝通，今天每個人眼神都不太一樣，直到最後1項的鞍馬，「雖然壓力大也都很緊張，但總算都完美落地。」

他特別點名2名亞運菜鳥莊佳龍、洪源禧，「莊佳龍6項全下，幾乎也都是第1個上場，但發揮得非常穩定，也給大家吞下定心丸；至於洪源禧終於在雙槓找回水準，也是讓我們分數維持領先的關鍵。」

林育信強調，經過今天團體賽的洗禮後，相信後續個人單項一定還會有好成績，「也希望大家可以記住這團體賽的感覺，在10月的世錦賽繼續挑戰成績，直接拿到洛杉磯奧運的代表權。」