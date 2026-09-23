亞運舉重／李聖琴3破世界紀錄完成3連霸 摘北韓亞運首金

北韓舉重選手李聖琴今天為北韓拿下名古屋亞洲運動會首面金牌。她在女子49公斤級同步打破抓舉、挺舉、總和3項世界紀錄，並且成為史上4位三度奪下亞運舉重金牌選手之一。

法新社報導，李聖琴先在抓舉項目中舉起94公斤，刷新原本93公斤的世界紀錄。接著她在挺舉環節兩度突破115公斤的世界紀錄，分別舉起116公斤和121公斤，以總和215公斤超越舊世界紀錄7公斤。

曾在2021年東京奧運摘銀的印度選手向努（MirabaiChanu）第3度叩關亞運終於奪牌，以抓舉87公斤、挺舉111公斤，總和198公斤拿下銀牌。印尼的露盧克（Luluk Diana Tri Wijayana）以抓舉88公斤、挺舉103公斤，總和191公斤獲得銅牌。

李聖琴成為史上第4位三度贏得亞運舉重金牌的選手，也是其中唯一女性。此前僅有伊朗的納西里（Mohammad Nassiri，於1966年至1974年間）、南韓的金泰鉉（1990年至1998年間）及伊朗的庫爾達西亞比（Behdad Salimi Kordasiabi，於2010年至2018年間）躋身三冠俱樂部傳奇殿堂。目前還沒有人能拿下第4金。