亞運體操／隊友送上30歲最棒大禮 唐嘉鴻領男團摘銅：台灣體操實力最好的證明

名古屋亞運體操男子團體決賽今天登場，由「世界貓王」唐嘉鴻、「鞍馬王子」李智凱領頭的中華隊在場上展現高昂士氣與絕佳默契，最終順利收下銅牌，今天適逢30歲生日的唐嘉鴻，賽後帶著笑容感謝全隊夥伴，直言這是自己收到最棒的生日禮物，因為這面獎牌並非一個人就能達成，是大家展現最好一面成果的收穫。

上屆亞運中華男團曾喜提銅牌，不過當時唐嘉鴻因傷未能參賽，對於今年帶著「不能退步」的壓力上陣，唐嘉鴻坦言心裡難免有負擔，「畢竟上一屆有銅牌成績在，不能說我加入了卻沒有更多成長。」但全隊頂住壓力、各司其職，讓他倍感自豪，「雖然我們跟中、日兩強在整體實力上仍有些許落差，但這面亞洲銅牌，就是台灣體操實力最好的證明。」

而在備受矚目的主項單槓上，唐嘉鴻今採取相對保守的套路應戰，將重心放在動作質量的修飾，最終獲得15.003的高分，大幅拉開團隊分差。他坦言，非常感謝隊友攜手闖進決賽，讓他能多一次機會適應現場器材與環境，也為接下來的個人決賽打下一劑強心針，「這讓我對後續的決賽更有信心了。」

第一次在生日當天登場比賽，就收穫邁入30大關的里程碑大禮，唐嘉鴻也有感而發。看到烏茲別克傳奇老將「體操媽媽」依然在場上奮戰，讓他大受鼓舞，「她是一種精神的代表。這讓我知道不管年紀多大，只要對競技舞台保有這份熱忱，就能給全世界帶來振奮人心的力量。」

談到30歲許下的生日願望，唐嘉鴻眼神堅定地表示，希望能與大家一起突破個人佳績，並在接下來的賽事中持續改寫台灣體操歷史，帶回更高榮譽。