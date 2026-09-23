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亞運拳擊／曾是吳詩儀陪練員 林俊佑惜敗南韓首輪出局
中華拳擊隊杭州亞運創下隊史最佳的1金、2銀、2銅佳績，今年包括「金牌拳后」林郁婷、陳念琴、黃筱雯等奧運獎牌選手都在陣中，共派出4女、3男出征，但上屆杭州亞運奪下銀牌的甘家葳出師不利，男子70公斤級首戰就吞敗，今天男子60公斤級登場的林俊佑也沒能闖關，首輪出局。
林俊佑國小曾是田徑隊員，國中因緣際會踏入拳擊社團，曾擔任奧運銅牌女將吳詩儀陪練員，名古屋亞運入選國手，但今天男子60公斤級首輪碰南韓張東煥，第一回合以1：4落下風。
第二回合林俊佑扳回一城，5位裁判中獲得3位青睞；第三回合雙方勢均力敵，但林俊佑最終以1：4敗陣，沒能挺進16強。
杭州亞運打下唯一金牌的林郁婷，從杭州的57公斤級轉戰60公斤級，台灣時間26日早上11點將迎接首戰，將和拿過世錦賽銅牌的哈薩克格拉菲耶娃（Viktoriya Grafeyeva）爭8強門票。
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