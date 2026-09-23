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亞運棒球／中華隊出戰香港推郭子銓先發 打線出爐朱迦恩移至第7棒

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊對香港由郭子銓先發，力拚分組二晉級。圖／棒協提供
中華隊對香港由郭子銓先發，力拚分組二晉級。圖／棒協提供

名古屋亞運棒球賽事，中華隊今天晚間在豐橋棒球場對上香港隊，由業餘投手郭子銓先發力拚二連勝，搭配的捕手為統一獅隊張翔，打線也做出調整，陳孝允先發上陣，陳敏賜棒次調整至第5棒、朱迦恩改打第7棒。

中華隊在預賽首戰以0：5不敵南韓，昨天對上泰國隊提前6局以15：0收下勝利，戰績1勝1敗；而南韓隊午場擊敗泰國隊後，取得3連勝提前拿下B組第1，中華隊則要爭取分組第二晉級的資格。

今天對上香港隊，中華隊由效力於台電的投手郭子銓先發上陣，與中職捕手張翔搭配，中華隊先發陣容也做出調整，開路先鋒陳晨威改守左外野，另外昨天代打繳出猛打賞表現的陳孝允，今天先發上陣，打第2棒、守中外野，前兩戰擔任第5棒的統一獅隊外野手朱迦恩，棒次調整至第7棒，陳敏賜移進中心打線。

中華隊先發名單：

第一棒 左外野手 陳晨威

第二棒 中外野手 陳孝允

第三棒 一壘手 黃韋盛

第四棒 三壘手 劉基鴻

第五棒 指定打擊 陳敏賜

第六棒 二壘手 李亦崴

第七棒 右外野手 朱迦恩

第八棒 捕手 張翔

第九棒 游擊手 陽柏翔

先發投手郭子銓

2026名古屋亞運 棒球 朱迦恩 張翔 陳敏賜

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