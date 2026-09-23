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亞運棒球／中華隊出戰香港推郭子銓先發 打線出爐朱迦恩移至第7棒
名古屋亞運棒球賽事，中華隊今天晚間在豐橋棒球場對上香港隊，由業餘投手郭子銓先發力拚二連勝，搭配的捕手為統一獅隊張翔，打線也做出調整，陳孝允先發上陣，陳敏賜棒次調整至第5棒、朱迦恩改打第7棒。
中華隊在預賽首戰以0：5不敵南韓，昨天對上泰國隊提前6局以15：0收下勝利，戰績1勝1敗；而南韓隊午場擊敗泰國隊後，取得3連勝提前拿下B組第1，中華隊則要爭取分組第二晉級的資格。
今天對上香港隊，中華隊由效力於台電的投手郭子銓先發上陣，與中職捕手張翔搭配，中華隊先發陣容也做出調整，開路先鋒陳晨威改守左外野，另外昨天代打繳出猛打賞表現的陳孝允，今天先發上陣，打第2棒、守中外野，前兩戰擔任第5棒的統一獅隊外野手朱迦恩，棒次調整至第7棒，陳敏賜移進中心打線。
中華隊先發名單：
第一棒 左外野手 陳晨威
第二棒 中外野手 陳孝允
第三棒 一壘手 黃韋盛
第四棒 三壘手 劉基鴻
第五棒 指定打擊 陳敏賜
第六棒 二壘手 李亦崴
第七棒 右外野手 朱迦恩
第八棒 捕手 張翔
第九棒 游擊手 陽柏翔
先發投手郭子銓
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