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亞運舉重／方莞靈不放棄帶傷拚 無緣頒獎台爆哭

中央社／ 名古屋23日電
舉重女將方莞靈（圖）23日出戰名古屋亞運舉重女子49公斤級賽事，挺舉最後一把挑戰110公斤未能成功，最終以抓舉82公斤、挺舉100公斤、總和182公斤名列第4，無緣頒獎台。 中央社
舉重女將方莞靈（圖）23日出戰名古屋亞運舉重女子49公斤級賽事，挺舉最後一把挑戰110公斤未能成功，最終以抓舉82公斤、挺舉100公斤、總和182公斤名列第4，無緣頒獎台。 中央社

名古屋亞運中華舉重女將方莞靈今天在49公斤級抓舉不慎受傷，後續挺舉仍不放棄帶傷硬拚，可惜最後以182公斤拿到第4名、無緣頒獎台，賽後她爆哭宣洩遺憾情緒。

名古屋亞運舉重項目今天登場，兩屆奧運國手方莞靈率先女子49公斤級亮相，抓舉第1把順利舉起82公斤，沒想到第2、3把兩度挑戰85公斤都失利，甚至第3把結束後一度表情痛苦抓著左手肘，影響到接下來挺舉發揮，僅在第2把完成100公斤，終場以總和182公斤拿到第4名。

方莞靈賽後接受媒體聯訪時忍不住落淚，她透露抓舉第3把結束發覺左手肘不太能伸直，當下心情有點慌張，急著想靠挺舉扳回來，沒想到受到突發傷勢影響，讓挺舉變得很困難，尤其開把100公斤因為疼痛下意識想要把手收回來，遭裁判認定失敗，甚至家人也不捨說道「真的很痛可以放棄」。

不過，方莞靈心想拚盡全力才選上亞運國手，即便一瞬間閃過放棄念頭，但最愛的媽媽也在場邊觀戰，加上教練鼓勵自己剩下1、2把，就盡全力舉完，同時傳達「我相信你」，讓方莞靈堅持完成比賽。

按照方莞靈國手選拔總和193公斤成績，其實有機會拚銅牌，因此她難過表示，挺舉100公斤對自己而言不是很重的重量，只是第1把沒做好心情複雜，第3把選擇110公斤則是對自己挑戰，「目前確切狀況還不知道，接下來要給醫師檢查才知道狀況，算是一個新的傷勢。」

亞運 方莞靈 舉重 2026名古屋亞運

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