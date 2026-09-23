亞運划船／温鏡央單人雙槳列分組第二 攜手雙人雙槳晉決賽

中華女子划船好手温鏡央今天在名古屋亞運划船女子單人雙槳分組預賽，繳出8分14秒84、名列分組第2，順利搶進決賽；至於女子雙人雙槳的王明媗與張竹也如願晉級決賽。

名古屋亞運划船項目今天登場，其中女子單人雙槳賽共有7人參賽，預賽分成兩組進行，中華與中國、印尼及韓國被安排在第1組出賽，中國選手張欣雨以8分00秒01拿下分組第1，温鏡央排在第2，同組的韓國選手則遭到淘汰。

至於上屆杭州亞運金牌得主、烏茲別克名將普拉卡頓（Anna Prakaten）則被安排在第2組亮相，她以壓倒性的7分49秒99輕鬆拿下分組第1，並在兩組綜合排名高居榜首，預料仍是奪金的不二人選。

由中華田徑前女子標槍全國紀錄保持人張竹與搭檔王明媗聯手出征的女子雙人雙槳，兩人合力以7分53秒01衝線，在6支參賽隊伍中名列第6，仍順利摘下決賽門票，明天將全力衝刺爭取佳績。