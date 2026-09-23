亞運男籃／中華隊外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

2024年來台接掌中華男籃兵符的義大利籍總教練圖奇（Gianluca Tucci），率隊出征名古屋亞運雖晉級8強，但關鍵晉級戰不敵日本隊，無緣4強也代表奪牌目標夢碎。圖奇在輸球的隔天已經在特別在社群發文道謝，頗有「下課」告別意味，今天中華籃協證實，圖奇將卸下國家隊教練職務。

圖奇去年率隊重返亞錦賽8強行列，但今年世界盃亞洲區資格賽沒能突圍，瓊斯盃中華藍在遇傷兵潮下表現不如預期，加上亞運成績沒能達標，中華籃協今天發出的公告中表示，圖奇名古屋亞運後將卸下國家隊教練的職務。

「這兩年多來圖齊教練為中華男籃隊打出亮眼的成績，本會萬分感謝，在此祝福圖齊教練未來一切順利，感謝他對台灣籃壇的貢獻。」籃協提到，圖齊自2024年接掌中華男籃隊兵符以來，長期投入各階段國家隊組訓，「國際賽場上帶給我們許多令人熱血沸騰的精彩戰役，帶給球迷滿滿的經典回憶，與球員、教練團、後勤人員及協會工作團隊均相處融洽，為國家隊組訓備戰打下良好基礎。」

「天下無不散的筵席，中華民國籃球協會在此向圖齊教練致上最高的敬意與謝意，感謝您毫無保留的付出，讓世界再次看見台灣籃球的韌性與實力。」籃協最終也祝福圖奇，未來執教生涯和籃球旅程一切順利。