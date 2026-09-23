亞運射擊／獎牌再+1！李孟遠定向飛靶奪銅寫新頁

我國奧運銅牌射擊名將李孟遠，今天早上在名古屋亞運男子定向飛靶資格賽就有亮眼發揮，以資格賽第2名成績挺進下午個人賽決賽，最終獲得第三名，帶回中華射擊隊本屆第一面獎牌，同時是隊史定向飛靶第一面亞運獎牌。

李孟遠2024年巴黎奧運帶回男子定向飛靶銅牌，也是台灣射擊史上第一面奧運獎牌；去年他因誤用含有禁藥成分的眼藥水，禁藥檢測沒過關，自請停權接受調查，最終被禁賽5個月，今年初「解禁」，名古屋亞運也代表中華隊出征。

今天早上的資格賽，第四度出征亞運的李孟遠在125靶中獲得120靶高分，雖和同分的中國呂健林加射後排到第二，仍晉級下午的個人決賽。

決賽共取8人，一組4發進行三組後開始進行淘汰。李孟遠比賽過程雖一度領到裁判黃牌，心情受干擾下失手一靶，但很快回穩，前24靶中只失掉1靶，和呂健林並列第二，僅以1靶差落後卡達的阿爾・阿特巴（Rashid Saleh Al-Athba）。

李孟遠在亞運男子定向飛靶奪銅，拿下中華隊本屆射擊首面獎牌。圖／中華奧會提供

最終三人也挺進最後對決，李孟遠最後一發沒能把握，以29靶落後呂健林的30靶，成為本屆銅牌得主；最終阿爾・阿特巴和呂健林最終對決，阿爾・阿特巴最終以一靶之差力退呂健林，帶走金牌。

團體賽成績由3名選手的資格賽成績加總，李孟遠獲得120靶，張峯齊以113靶排名22，王漢樽以112靶排名26，總計345靶排名第5，以1靶之差落後獲得銅牌的印度隊和第4名的哈薩克隊，以第5名作收。