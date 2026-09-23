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亞運／賽道鳥糞成災 名古屋派出老鷹驅趕烏鴉

中央社／ 名古屋23日綜合外電報導
田徑半程馬拉松競走項目。 新華社
田徑半程馬拉松競走項目。 新華社

本屆亞運的競走賽事今天在名古屋市登場，然而賽道沿途平時頻繁被烏鴉的糞便襲擊，使當地深受其害。市府為了打造舒適的比賽環境，委託馴鷹師派出烏鴉的天敵老鷹清場。

日本東海電視台報導，這屆亞運的競走賽事在名古屋市中區「三之丸」地區舉行，具體位置在愛知縣政府東西兩側，全長約1公里。不過，由於大批烏鴉棲息在沿線的櫸樹，烏鴉的糞便平時多到會使人行道與車道遭「染白」，可謂鳥糞成災。

名古屋市政府這次在賽事登場前，使用高壓清洗機清洗賽道，不過隔天上午，地面又再度出現鳥糞。

對此，市府請來馴鷹師放出老鷹，讓烏鴉認為「這是危險場所」，以防烏鴉飛來。

名古屋市負責維護道路的中土木事務所指出，「道路沿線有醫療機關，一般驅趕烏鴉的方式為施放爆竹發出聲響，或是發出超音波，不過向夜間飛來的烏鴉施放爆竹有難度，所以委託馴鷹師協助」。

市府最近安排馴鷹師放出老鷹在附近飛翔，希望做好萬全準備。中土木事務所也表示，「亞運這種國際賽事首度在名古屋登場，大家難得能使用這些道路，希望選手們能在乾淨的環境中參賽。」

日媒THE ANSWER報導，名古屋市政府昨天在社群平台X公布馴鷹師派老鷹驅趕烏鴉的影片，也引發網友討論。有些日本網友平時對烏鴉相當煩惱，留言稱「希望能派老鷹到名古屋大學」、「希望金澤馬拉松也能這麼做」。

亞運 烏鴉 名古屋 2026名古屋亞運

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