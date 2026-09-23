快訊

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運體操／壽星唐嘉鴻完美演出！中華男團奪銅連兩屆登頒獎牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華體操隊在成隊決賽頂住壓力，靠唐嘉鴻單槓高分與全隊穩定表現，以239.896分擊退南韓、哈薩克，連兩屆奪下亞運男子成隊銅牌。 法新社
中華體操隊在成隊決賽頂住壓力，靠唐嘉鴻單槓高分與全隊穩定表現，以239.896分擊退南韓、哈薩克，連兩屆奪下亞運男子成隊銅牌。 法新社

杭州亞運帶回台灣體操史上第一面亞運男子成隊獎牌的中華體操隊，今天名古屋亞運頂住壓力，尤其單槓展現出超水準演出，最終以239.896分排名第三，力退強敵南韓隊和哈薩克隊，連兩屆奪下男子成隊銅牌，亞運初體驗就登頒獎台的莊佳龍更直接落下開心男兒淚。

中華隊本屆由挑戰亞運鞍馬3連霸的「鞍馬王子」李智凱、奧運單槓銅牌「世界貓王」唐嘉鴻領軍，搭配莊佳龍、蕭佑然和洪源禧出征，兩天前資格賽排名第五，除「前段班」的中國和日本隊，還落後排名第3的南韓及第4的哈薩克。

今天成隊決賽，中華隊展現絕佳氣勢，莊佳龍穩定演出，資格賽出現多次失誤的洪源禧也拋開壓力展現亞錦賽雙槓銅牌實力，今天雙槓獲得13.800高分，比資格賽的12.833分高出近1分，自己落地後也振奮怒吼。

今天過30歲生日的壽星唐嘉鴻，拿手的單槓更有完美演出，一舉獲得15.033分的高分，比資格賽的14.166分也高出不少，加上南韓隊雙槓出現嚴重失誤，讓中華隊躋身到第三位。

壓軸的鞍馬，中華隊有拿到單項決賽的「雙保險」李智凱和蕭佑然，兩人表現雖沒資格賽亮眼，仍順利完成成套動作，讓中華隊最終獲得239.896分，力退哈薩克隊的237.596分和南韓隊的236.359分，勇奪名古屋亞運銅牌。

明天開始還有2天的單項決賽，中華隊包括唐嘉鴻、李智凱和蕭佑然都取得單項決賽門票，有機會持續進帳獎牌。

2026名古屋亞運 體操 唐嘉鴻 李智凱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

亞運／開幕第2天 中華隊重戲男子體操登場、棒球預賽首戰韓國

亞運／23日中華隊熱戰 李孟遠定向飛靶拚冠、軟網再衝金

亞運體操／中華代表隊明開戰 賽場紫色地墊選手視覺感要適應

相關新聞

亞運體操／壽星唐嘉鴻完美演出！中華男團奪銅連兩屆登頒獎牌

杭州亞運帶回台灣體操史上第一面亞運男子成隊獎牌的中華體操隊，今天名古屋亞運頂住壓力，尤其單槓展現出超水準演出，最終以239.896分排名第三，力退強敵南韓隊和哈薩克隊，連兩屆奪下男子成隊銅牌，亞運初體驗就登頒獎台的莊佳龍更直接落下開心男兒淚。

亞運棒球／中華隊出戰香港推郭子銓先發 打線出爐朱迦恩移至第7棒

名古屋亞運棒球賽事，中華隊今天晚間在豐橋棒球場對上香港隊，由業餘投手郭子銓先發力拚二連勝，搭配的捕手為統一獅隊張翔，打線也做出調整，陳孝允先發上陣，陳敏賜棒次調整至第5棒、朱迦恩改打第7棒。

亞運射擊／獎牌再+1！李孟遠定向飛靶奪銅寫新頁

我國奧運銅牌射擊名將李孟遠，今天早上在名古屋亞運男子定向飛靶資格賽就有亮眼發揮，以資格賽第2名成績挺進下午個人賽決賽，最終獲得第三名，帶回中華射擊隊本屆第一面獎牌，同時是隊史定向飛靶第一面亞運獎牌。

亞運男籃／中華隊外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

2024年來台接掌中華男籃兵符的義大利籍總教練圖奇（Gianluca Tucci），率隊出征名古屋亞運雖晉級8強，但關鍵晉級戰不敵日本隊，無緣4強也代表奪牌目標夢碎。圖奇在輸球的隔天已經在特別在社群發文道謝，頗有「下課」告別意味，今天中華籃協證實，圖奇將卸下國家隊教練職務。

亞運軟網／沒跨過「大魔王」高牆但靠耐心多贏一局 陳柏邑帶走1銀1銅

本屆亞運中華代表團第5面銅牌今天落在軟網賽場，陳柏邑在男子單打4強戰不敵當今世界排名第一的日本「大魔王」上松俊貴，最終以2：4落敗無緣爭金，以銅牌收尾。雖沒能跨過對手這面高牆，但打出僵持表現，他替自己的表現打下7、8分。

亞運桌球／拍下地主奧運金牌名將 林昀儒/鄭怡靜闖混雙8強

東京奧運攜手奪下銅牌「小林同學」林昀儒和我國「一姊」鄭怡靜，上屆杭州亞運分頭出擊，今年名古屋亞運再度合體，名列大會第6種子的寶島組合今天單日兩勝，早上混雙32強只花13分鐘就直落三輕取吉爾吉斯組合，16強面對地主篠塚大登／伊藤美誠同樣連勝3局，挺進最終8強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。