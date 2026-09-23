亞運體操／壽星唐嘉鴻完美演出！中華男團奪銅連兩屆登頒獎牌

杭州亞運帶回台灣體操史上第一面亞運男子成隊獎牌的中華體操隊，今天名古屋亞運頂住壓力，尤其單槓展現出超水準演出，最終以239.896分排名第三，力退強敵南韓隊和哈薩克隊，連兩屆奪下男子成隊銅牌，亞運初體驗就登頒獎台的莊佳龍更直接落下開心男兒淚。

中華隊本屆由挑戰亞運鞍馬3連霸的「鞍馬王子」李智凱、奧運單槓銅牌「世界貓王」唐嘉鴻領軍，搭配莊佳龍、蕭佑然和洪源禧出征，兩天前資格賽排名第五，除「前段班」的中國和日本隊，還落後排名第3的南韓及第4的哈薩克。

今天成隊決賽，中華隊展現絕佳氣勢，莊佳龍穩定演出，資格賽出現多次失誤的洪源禧也拋開壓力展現亞錦賽雙槓銅牌實力，今天雙槓獲得13.800高分，比資格賽的12.833分高出近1分，自己落地後也振奮怒吼。

今天過30歲生日的壽星唐嘉鴻，拿手的單槓更有完美演出，一舉獲得15.033分的高分，比資格賽的14.166分也高出不少，加上南韓隊雙槓出現嚴重失誤，讓中華隊躋身到第三位。

壓軸的鞍馬，中華隊有拿到單項決賽的「雙保險」李智凱和蕭佑然，兩人表現雖沒資格賽亮眼，仍順利完成成套動作，讓中華隊最終獲得239.896分，力退哈薩克隊的237.596分和南韓隊的236.359分，勇奪名古屋亞運銅牌。

明天開始還有2天的單項決賽，中華隊包括唐嘉鴻、李智凱和蕭佑然都取得單項決賽門票，有機會持續進帳獎牌。