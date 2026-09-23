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亞運射擊／為上雜誌封面才學射擊 「最美神槍手」從模特兒華麗轉型亞運國手

聯合新聞網／ 綜合報導
日本26歲亞運射擊國手鈴木未來乃被封為「美女神槍手」，而她成為射擊國手的旅程也充滿驚奇，引起外界關注。 截自IG
日本26歲亞運射擊國手鈴木未來乃被封為「美女神槍手」，而她成為射擊國手的旅程也充滿驚奇，引起外界關注。 截自IG

名古屋亞運9月19日盛大登場，不少選手帶來話題性，其中日本26歲飛靶射擊國手鈴木未來乃因出眾的外型，被封為「美女神槍手」。而她成為射擊國手的旅程也充滿驚奇，引起外界關注。

鈴木未來乃並不是從小就接觸實彈射擊，起初也並不打算以成為運動員為目標，事實上19歲時的她還正在從事模特兒及演藝事業，並登上過雜誌、電視節目等。直到某次碰巧受邀上模型槍雜誌時，被出版社告知「取得實槍相關執照就可以登上雜誌封面」，從此才開啟射擊選手之路。

大學畢業後，鈴木未來乃決定停止演藝相關活動，潛心投入競技射擊，回憶第一次扣動板機的印象，身為專業射擊選手的她分享其實「非常害怕，光是決定扣下扳機就花了快2、30秒的時間。」而這次經驗讓她害怕之餘，更多的是喜愛，也因此努力鑽研，在2024年獲選成為日本國家代表隊的一員。

2025年鈴木未來乃迎來生涯另一重要轉折，當時長野縣為培養2028年長野國民體育大會的優秀選手，開始招募潛力運動員，她也獲邀代表長野縣參與賽事，後續在青森國體相關夏季本部公式大會女子定向飛靶項目奪冠，近期則是在國民體育大會中拿下團體賽第7名的佳績，最終入選這次名古屋亞運的國家隊名單。

對於本次亞運的目標，鈴木未來乃在受訪時信心喊話：「希望定向飛靶個人賽及團體賽都能帶獎牌回來！」而除了專注射擊之路，鈴木未來乃也積極經營社群媒體，並分享在長野的生活及射擊運動。她希望讓更多人知道射擊的魅力，並以自己為楷模，讓大家產生「好帥」、「很有趣」的想法，進而願意接觸射擊運動，也期許自己利用影響力推廣長野。

2026名古屋亞運 射擊

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