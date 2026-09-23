亞運3對3／不敵伊朗天龍陣 中華女籃落8強附加賽

名古屋亞運3對3籃球賽程今天進行小組最終日賽程，先上陣的中華女籃面對有明顯身高優勢的伊朗隊一路落後，雖在外線回溫下縮小差距，仍以10：14吞敗，沒能直接取得分組龍頭獨有的8強門票，和男籃都要透過明天的附加賽爭取8強門票。

亞運3對3籃球有年齡限制，選手必須在23歲以下，中華隊上屆杭州勇奪男籃金牌，是隊史首度在亞運籃球奪金，女籃也打進最終4強；名古屋亞運的3對3籃球小組預賽採單循環，分組第一直接晉級8強，分組2、3名透過附加賽爭取8強門票。

中華女籃首戰碰地主日本隊就打出漂亮一役，以12：8旗開得勝，第二戰碰烏茲別克再以15：12奪勝；今天和伊朗爭分組第一，中華隊開局兩度追平，但3：3後被伊朗靠身材優勢打出連拿6分攻勢；中華隊雖在4：13落後下連飆外線雖小差距，但時間受限下仍以10：14吞敗，落到分組第2。

以衛冕軍身份出賽的中華男籃，首日賽程打下1勝1敗，今天小組最終戰碰印尼隊，比分一路緊咬，中華隊一度陷入12：14落後，先靠徐堂琪投進追平外線，張俊生再切入放進超前分，接續徐堂琪2罰1中，張俊生追加外線後再傳助攻給鄒子羲籃下取分，讓中華隊以一波7：0攻勢擴大領先。

印尼雖靠中華隊犯滿追到17：19，不過徐堂琪搶下進攻籃板後補籃得手，葉惟捷最後35秒再投進「再見外線」，讓中華隊提前結束比賽，以22：17拿下勝利，確定以分組第二進入明天的8強附加賽。