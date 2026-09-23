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亞運軟網／沒跨過「大魔王」高牆但靠耐心多贏一局 陳柏邑帶走1銀1銅

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
軟網男單陳柏邑晉級四強賽，力圖振作，為自己加油打氣。特派記者陳正興／名古屋攝影
軟網男單陳柏邑晉級四強賽，力圖振作，為自己加油打氣。特派記者陳正興／名古屋攝影

本屆亞運中華代表團第5面銅牌今天落在軟網賽場，陳柏邑在男子單打4強戰不敵當今世界排名第一的日本「大魔王」上松俊貴，最終以2：4落敗無緣爭金，以銅牌收尾。雖沒能跨過對手這面高牆，但打出僵持表現，他替自己的表現打下7、8分。

陳柏邑為我國軟網單打唯一挺進4強的選手，確保再有一面銅牌進帳。他透露，原本就把單打奪牌視為是這次參賽的第一目標，「最終的目標其實是金牌，希望可以再往金牌邁進。」只是在4強這關碰上上屆豪奪3金的地主名將上松俊貴。

賽前陳柏邑一心為了迎戰強敵，沒注意自己是軟網代表隊的最後奪金希望，「心想如果想要拿金牌，就是要跨越這面高牆，要放開來打、盡力去拚，不要因為獎牌而受影響。」

陳柏邑在第一局就先搶得先機，而在1：3遭聽牌的局面下，第5局還再追回一局，第6局甚至也一度取得領先，最後仍沒能成功翻盤，但他自認已繳出不錯的表現。 

陳柏邑自評表現能獲7、8分，「已經跟上松選手對決過好多次，每次都是僥倖就贏一局而已，這次雖然只是多贏一局，但我覺每局就是中間的局數就是有維持住，沒有很大比分落後，都有打到Deuce，所以我覺得今天表現還算不錯。 」

而做得最好的地方，他認為是今天更有耐心與對手過招，「以前跟他打會很沒耐心，想要硬拚，這場有跟他多拉幾拍，就是不要主動出擊，因為主動攻擊，失誤就會比較多一點，所以就是跟他比耐心，再慢慢找機會，再開始主導比賽。 」

能否有因為此戰表現拉近和上松俊貴的距離？陳柏邑仍謙虛表示：「我覺得沒有，因為他從第一天打到最後一天，完全沒休息，而且每場都晉級決賽，一定會有一些腳痠、疲累的問題。」

陳柏邑本屆在男子團體、個人囊括1銀1銅，第二次亞運來到軟網十分盛行的日本，他也很享受在比賽的氛圍中，即使迎戰地主選手，他將地主球迷替對手的應援，當作是「為自己歡呼」，把比賽當作一場show，家人包括媽媽、阿姨也都在場見證他的奪牌時刻。

軟網男單陳柏邑晉級四強賽，終場以銅牌作收。特派記者陳正興／名古屋攝影
軟網男單陳柏邑晉級四強賽，終場以銅牌作收。特派記者陳正興／名古屋攝影

日本軟網男單上松俊貴。特派記者陳正興／名古屋攝影
日本軟網男單上松俊貴。特派記者陳正興／名古屋攝影

日本軟網男單上松俊貴。特派記者陳正興／名古屋攝影
日本軟網男單上松俊貴。特派記者陳正興／名古屋攝影

日本軟網男單上松俊貴。特派記者陳正興／名古屋攝影
日本軟網男單上松俊貴。特派記者陳正興／名古屋攝影

軟網男單陳柏邑晉級四強賽。特派記者陳正興／名古屋攝影
軟網男單陳柏邑晉級四強賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

軟網男單陳柏邑晉級四強賽，力圖振作，為自己加油打氣。特派記者陳正興／名古屋攝影
軟網男單陳柏邑晉級四強賽，力圖振作，為自己加油打氣。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運 金牌 選手 2026名古屋亞運 軟網

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