亞運舉重／抓舉就出現傷勢 方莞靈總和182公斤第4名無緣頒獎台

名古屋亞運舉重首日賽事今天在名古屋市中小企業振興會館舉行，其中率先登場的女子49公斤級賽事，今年重返亞運賽場的我國好手方莞靈再度在抓舉就出現傷勢，最終抓舉82公斤、挺舉100公斤、總和182公斤，以第4名作收無緣頒獎台。

26歲的方莞靈2018年雅加達亞運以18歲之齡參賽，上屆亞運則是因傷缺陣，不過她在巴黎奧運以第4名成績作收，今年名古屋亞運也備受奪牌期待。

其中在抓舉項目，方莞靈雖然設定開把成績85公斤，但第一次試舉前仍調整成82公斤並成功舉起，不過第二次試舉挑戰85公斤未能成功，並在隨後再度登場挑戰同重量但未能成功，且一度抓著左手肘表情痛苦，在抓舉結束後她也暫居第4名。

名古屋亞運23日舉行舉重女子49公斤級賽事，台灣選手方莞靈在抓舉第2次試舉嘗試挑戰85公斤，未能穩住槓鈴。中央社 中央通訊社

至於抓舉表現最佳的則是過去兩屆亞運都拿下金牌的北韓李聖琴，她在抓舉前兩次試舉舉起90公斤與94公斤後已打破世界紀錄，並直接放棄第三次試舉。

挺舉項目，方莞靈第一次試舉挑戰100公斤，雖然成功舉起但裁判燈號「2紅1白」未能成功，經挑戰後仍是失敗，第二次試舉她再挑戰100公斤成功舉起不過臉部表情痛苦，第三次試舉她則是挑戰110公斤失敗收場，以總和182公斤作收，排名第4名。