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亞運射擊／一發之差無緣頒獎台 鄭晏晴：已經盡力、很享受

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
鄭晏晴初登亞運舞台，在女子10公尺空氣手槍一路闖進決賽，雖因最後一發8.6分與獎牌擦身而過，仍以享受與滿足心情面對結果。圖／中華奧會提供
鄭晏晴初登亞運舞台，在女子10公尺空氣手槍一路闖進決賽，雖因最後一發8.6分與獎牌擦身而過，仍以享受與滿足心情面對結果。圖／中華奧會提供

首度踏上亞運舞台，我國射擊好手鄭晏晴今天在名古屋亞運女子10公尺空氣手槍資格賽頂住緊繃情緒，一路殺進決賽，雖然最終因關鍵的8.6分失誤與頒獎台擦身而過，但她賽後仍坦然面對，直言對於這場「亞運初體驗」感到滿足與享受。

首次站上亞運賽場，鄭晏晴坦言直到比賽前一晚才感受到情緒波動，「原本以為自己還好，但要睡覺前開始感覺到有點緊張。」資格賽時身體相當緊繃，不過進入決賽後反而越打越流暢，甚至一度穩居領先群。

教練郭孟熙賽前特別傳給她「承受、接受、享受」六個字，期許她能平心靜氣應戰。談到比賽中段的領先，鄭晏晴笑說自己的心態與教練想法不太一樣，「我反而比較喜歡在領先的位置，因為要後來居上對我來說壓力更大。在前面時能發揮得更平常心，不會為了追趕而讓動作走樣。」

可惜到了關鍵時刻，分差極度接近帶來微妙的情緒影響，鄭晏晴在最後關頭打出一發8.6分，錯失登台上頒獎台的機會，「當下有意識到失誤，但沒想到會這麼嚴重。」儘管帶有一絲失落，鄭晏晴並未氣餒，「動作整體是漂亮的，畢竟打出不錯的成績，是我自己可以接受的，我也蠻享受打決賽的過程。」

除了場上競爭，本屆射擊賽事在場館光線偏暗、資格場地偏小等狀況下進行，加上從飯店三河安城至場館單程需耗時約90分鐘的拉車考驗，都增加了比賽難度。不過鄭晏晴笑答自己靠著在車上補眠克服舟車勞頓。

擺脫首戰的遺憾，鄭晏晴迅速收拾心情，準備迎接接下來的10公尺混雙及25公尺手槍賽事，她對接下來的混雙賽事充滿信心，「跟搭檔已經合作很多次了，我們就是互相相信對方，希望能把平常實力發揮出來。」

2026名古屋亞運 射擊 鄭晏晴

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