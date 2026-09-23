亞運射擊／19歲鄭晏晴初體驗交昂貴學費 教練六字箴言鼓勵

名古屋亞運射擊賽事，中華隊19歲新星鄭晏晴今天在女子10公尺空氣手槍決賽展現強悍實力，一度暫居第2名，可惜關鍵時刻出現8.6分失誤，最終以第4名作收，僅差一發就能登上頒獎台，不過教練郭孟熙仍用賽前傳給她的「六字箴言」鼓勵愛徒，期盼她在接下來的10公尺空氣手槍混雙與25公尺手槍賽事繼續享受舞台。

19歲的鄭晏晴今年首度站上亞運舞台，以資格賽575分「吊車尾」躋身決賽，進入決賽後她漸入佳境，甚至一度衝上第2名，無奈關鍵一發僅擊出8.6分，排名驟降至第4，亞運首秀以些微之差與獎牌擦身。

教練郭孟熙賽後坦言，那發8.6分連自己都震驚了，「當場我也晃了一下，子彈就像打在我身上，但我們必須穩住。」他透露，鄭晏晴賽後情緒相當失落，失誤主因是心理動搖，「她自己說覺得有機會了，心理變得亢奮又焦慮。太早當領頭羊，後面大家追著你的壓力真的很大。」

郭孟熙給鄭晏晴今天的整體表現打了80分，讚許她展現出的潛力與穩定度，他也透露賽前他特別傳了「承受、接受、享受」六個字給鄭晏晴，「這等級的壓力一定要能承受，打出什麼結果都要接受。」

雖然錯失獎牌，但鄭晏晴展現的企圖心讓教練相當感動，賽後甚至還主動要求繼續練槍，被郭孟熙強行「勒令休息」才打消念頭。郭孟熙強調，這次經驗雖然昂貴，卻是極佳的養分，面對接下來的10公尺混雙與25公尺項目，相信經過這次洗禮，鄭晏晴會變得更加成熟。