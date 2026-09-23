亞運桌球／拍下地主奧運金牌名將 林昀儒/鄭怡靜闖混雙8強

東京奧運攜手奪下銅牌「小林同學」林昀儒和我國「一姊」鄭怡靜，上屆杭州亞運分頭出擊，今年名古屋亞運再度合體，名列大會第6種子的寶島組合今天單日兩勝，早上混雙32強只花13分鐘就直落三輕取吉爾吉斯組合，16強面對地主篠塚大登／伊藤美誠同樣連勝3局，挺進最終8強。

林昀儒／鄭怡靜首輪輪空，今天32強首戰連拿3局開出紅盤，16強遭遇地主，其中伊藤美誠東京奧運和水谷隼搭檔獲得金牌，是日本隊史首面奧運會桌球金牌。

台日大戰第一局，寶島組合2：2後連拿6分拉開領先，進而以11：5先下一城；第二局第六種子在2：4落後下又是一波連拿分數的攻勢，局末再頂住日本反撲，以11：9再下一城。

第三局寶島組合再打出4：0的開局攻勢，一路領先下以11：3打下勝利，挺進最終8強，下戰將和巴黎奧運混雙奪銅的南韓組合林鐘勳／申裕斌爭4強門票。

另組台將組合葉伊恬／馮翊新同闖混雙16強，但碰「大魔王」等級的中國王楚欽／孫穎莎以1：11、7：11、6：11敗陣，無緣8強。

今天女單陳思羽也迎接首戰，她首輪碰尼泊爾什雷斯塔（Nabita Shrestha）以局數4：1過關，挺進第二輪。