快訊

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

富爸爸幫兒還500萬卡債 被稅局盯上還要再繳一筆25.6萬

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運軟網／陳柏邑單打不敵地主「大魔王」 摘銅 軟網隊斬獲1金2銀1銅

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
陳柏邑在名古屋亞運男單4強先贏首局，仍不敵地主強敵上松俊貴，摘下個人與代表隊的第1面銅牌。特派記者陳正興／攝影
陳柏邑在名古屋亞運男單4強先贏首局，仍不敵地主強敵上松俊貴，摘下個人與代表隊的第1面銅牌。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運軟式網球男子單打，陳柏邑今天在4強戰對上「大魔王」的地主名將上松俊貴，首局先搶得先機，最終仍以2：4落敗，無緣爭金，但也為我國再添1面銅牌，本屆軟網代表隊以1金2銀1銅作收。

陳柏邑今天在8強戰以4：2擊敗南韓選手李河納，也成為我國代表隊唯一單打挺進獎牌戰的選手，確保再有一面銅牌進帳，但在4強戰就強碰上屆拿下男團、男單、混雙三面金牌的日本選手上松俊貴。

陳柏邑首局先以4：2打下勝利，之後卻沒難敵對手的強悍攻勢，被對手連拿3局先取得聽牌優勢。陳柏邑接著在第5局打出3：0的強勢開局扳回一城，把戰線逼進第7局後，陳柏邑一度因對手罕見地連兩球發生失誤搶下領先，但最終沒能守成，以局數2：4落敗，銅牌入手。

軟網陳柏邑在男單奪銅。特派記者陳正興／攝影
軟網陳柏邑在男單奪銅。特派記者陳正興／攝影

軟網陳柏邑在男單奪銅。特派記者陳正興／攝影
軟網陳柏邑在男單奪銅。特派記者陳正興／攝影

亞運 混雙 南韓 2026名古屋亞運 軟網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運軟網／陳柏邑男子單打挺進4強 保底銅牌入袋

亞運軟網／代表團首金出爐！余凱文、黃詩媛混雙拍退日本大魔王

亞運軟網／至少銀牌！男團也贏南韓 中華隊冠軍賽再與日本爭金

亞運軟網／首日告捷…中華克韓輸日 男女團賽奪2銀

相關新聞

亞運軟網／陳柏邑單打不敵地主「大魔王」 摘銅 軟網隊斬獲1金2銀1銅

名古屋亞運軟式網球男子單打，陳柏邑今天在4強戰對上「大魔王」的地主名將上松俊貴，首局先搶得先機，最終仍以2：4落敗，無緣爭金，但也為我國再添1面銅牌，本屆軟網代表隊以1金2銀1銅作收。

亞運射擊／關鍵失誤...19歲新星鄭晏晴第四收尾錯過頒獎台

中華射擊隊上屆杭州亞運帶回女子10公尺空氣手槍團體賽銅牌，今年以1分之差錯過登上頒獎台，不過19歲小將鄭晏晴初登亞運賽場就射進個人賽決賽，第一階段10發結束更高居第二位，進入淘汰階段也一路闖關，一度高居第二，可惜關鍵時刻出現8.6分的失誤，排名落到第四名，一發之差錯過頒獎台。

亞運空手道／鍾雅淇銅牌戰飲恨 錯過團隊第5銅

空手道成為名古屋亞運中華代表團「獎牌庫」，今天最終日賽程兩組台將都踢進銅牌戰，可惜杜承翰、李翔軒和張雲翔在男子團體型銅牌戰不敵香港隊，壓軸上陣的女將鍾雅淇在對打50公斤級雖靠敗部復活打進銅牌戰，但最終敗給菲律賓對手，無緣為代表團再添獎牌。

亞運男籃／生涯最後亞運卻失望作結 胡瓏貿：心裡最寒冷的一次

中華男籃在名古屋亞運8強戰以78：85不敵地主隊日本，無緣連3屆闖進4強，陣中老大哥「龍貓」胡瓏貿日前也在社群發文寫下「真心話」，回顧15年的國家隊生涯。他表示自己在這段時間從未後悔，但也痛批這次披上中華隊戰袍是「心裡最寒冷的一次」，對許多安排感到失望與心寒，直到運動部長李洋關心才感受到溫暖。

亞運軟網／「到最後一刻都沒有想放棄」 江旻育8強止步不甘心落淚

名古亞運軟式網球代表隊22歲女將江旻育，今天在女子單打8強賽對上日本女將宮前希帆，雖一度取得2：1領先，但最終以2：4不敵對手，8強止步，賽後她也落下不甘心的淚水，一度含著淚笑喊說：「下一屆不打了。」

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

愛知名古屋亞運中華代表團9月21日進帳首金，余凱文、黃詩媛在軟式網球混合雙打奪金，其中余凱文在22日晚間登上「ONE ASIA WORLD」舞台，成為首位踏上該舞台的非日本籍選手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。