聽新聞
0:00 / 0:00
亞運軟網／陳柏邑單打不敵地主「大魔王」 摘銅 軟網隊斬獲1金2銀1銅
名古屋亞運軟式網球男子單打，陳柏邑今天在4強戰對上「大魔王」的地主名將上松俊貴，首局先搶得先機，最終仍以2：4落敗，無緣爭金，但也為我國再添1面銅牌，本屆軟網代表隊以1金2銀1銅作收。
陳柏邑今天在8強戰以4：2擊敗南韓選手李河納，也成為我國代表隊唯一單打挺進獎牌戰的選手，確保再有一面銅牌進帳，但在4強戰就強碰上屆拿下男團、男單、混雙三面金牌的日本選手上松俊貴。
陳柏邑首局先以4：2打下勝利，之後卻沒難敵對手的強悍攻勢，被對手連拿3局先取得聽牌優勢。陳柏邑接著在第5局打出3：0的強勢開局扳回一城，把戰線逼進第7局後，陳柏邑一度因對手罕見地連兩球發生失誤搶下領先，但最終沒能守成，以局數2：4落敗，銅牌入手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。