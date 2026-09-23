亞運軟網／陳柏邑單打不敵地主「大魔王」 摘銅 軟網隊斬獲1金2銀1銅

名古屋亞運軟式網球男子單打，陳柏邑今天在4強戰對上「大魔王」的地主名將上松俊貴，首局先搶得先機，最終仍以2：4落敗，無緣爭金，但也為我國再添1面銅牌，本屆軟網代表隊以1金2銀1銅作收。

陳柏邑今天在8強戰以4：2擊敗南韓選手李河納，也成為我國代表隊唯一單打挺進獎牌戰的選手，確保再有一面銅牌進帳，但在4強戰就強碰上屆拿下男團、男單、混雙三面金牌的日本選手上松俊貴。

陳柏邑首局先以4：2打下勝利，之後卻沒難敵對手的強悍攻勢，被對手連拿3局先取得聽牌優勢。陳柏邑接著在第5局打出3：0的強勢開局扳回一城，把戰線逼進第7局後，陳柏邑一度因對手罕見地連兩球發生失誤搶下領先，但最終沒能守成，以局數2：4落敗，銅牌入手。

軟網陳柏邑在男單奪銅。特派記者陳正興／攝影