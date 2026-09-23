亞運空手道／鍾雅淇銅牌戰飲恨 錯過團隊第5銅

空手道成為名古屋亞運中華代表團「獎牌庫」，今天最終日賽程兩組台將都踢進銅牌戰，可惜杜承翰、李翔軒和張雲翔在男子團體型銅牌戰不敵香港隊，壓軸上陣的女將鍾雅淇在對打50公斤級雖靠敗部復活打進銅牌戰，但最終敗給菲律賓對手，無緣為代表團再添獎牌。

名古屋亞運19日開幕，中華代表團前三日累積獲得1金3銀5銅，其中空手道就包辦4面銅牌，今天挑戰再登頒獎台，但先登場的男子團體型先是4強賽敗給澳門隊，銅牌戰再以2：3敗給香港隊，錯過奪牌機會。

空手道隊壓軸上陣的鍾雅淇將從16強賽打起，首戰科威特對手以3：1過關，8強雖以0：6不敵香港曾綺婷，不過曾綺婷挺進金牌戰，也讓鍾雅淇獲得敗部續戰機會。

銅牌戰鍾雅淇面對菲律賓阿德里亞諾（Marie June Adriano），在0：3落後下以上端攻擊「一本」將比分3：3追平，但接續遭對手連續得分，最終以3：10吞敗，和銅牌擦身而過。