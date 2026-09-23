亞運射擊／關鍵失誤...19歲新星鄭晏晴第四收尾錯過頒獎台

中華射擊隊上屆杭州亞運帶回女子10公尺空氣手槍團體賽銅牌，今年以1分之差錯過登上頒獎台，不過19歲小將鄭晏晴初登亞運賽場就射進個人賽決賽，第一階段10發結束更高居第二位，進入淘汰階段也一路闖關，一度高居第二，可惜關鍵時刻出現8.6分的失誤，排名落到第四名，一發之差錯過頒獎台。

中華射擊隊杭州亞運唯一銅牌就是女子10公尺空氣手槍團體賽，當時成員是「證件妹」吳佳穎、余艾玟和劉恆妤，今年余艾玟和吳佳穎連莊國手，搭配新秀鄭晏晴出征名古屋。

早上資格賽，鄭晏晴以575分排名第9，因一國最多2名選手晉級決賽，中國隊總排第7的姚千尋被排除在決賽8名選手之外，也讓鄭晏晴「吊車尾」晉級；余艾玟資格賽以572分排名17，吳佳穎以謢571分排名19，雙雙無緣決賽。

三名寶島女將合計成績1718分，和排名第三的越南隊和第四的印度隊僅差1分，無緣連兩屆登頒獎台；團體金牌由中國隊以1735分奪下，銀牌由南韓隊的1730分帶走。

中午進行的女子10公尺空氣手槍個人決賽，由資格賽前8名選手晉級，先進行2組各5發的射擊，接續每射擊2發淘汰一人，直到分出金銀牌。

資格賽射破大會紀錄的秋佳恩第一組以51.8獨居領先，鄭晏晴以49.8排名第6，不過鄭晏晴第二組表現亮眼，10發結束以101.3分衝上第二，僅落後秋佳恩0.3分；進入第二階段淘汰賽，鄭晏晴在最後階段一度排名第三，但決定第五名的關鍵時刻第一發出現9.6分，排名一度下降到淘汰的第五位，所幸第二發回穩擊出10.5分，持續晉級。

鄭晏晴接續射出10.2分，排名提升到第二位，不料關鍵時刻卻出現失誤，僅射出8.6分，從第二名直接掉到第四名，以一發之差錯過頒獎台。

最終東京奧運銅牌的中國姜冉馨獲得銅牌，中國隊友沈奕瑤摘銀，秋佳恩摘下金牌。