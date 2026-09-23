亞運／名古屋出包不斷南韓又是苦主！現代五項頒獎典禮竟被誤稱「中華民國」

名古屋亞運「出包」不斷，其中南韓隊更是苦主，先前才遭誤播北韓國歌，近日在現代五項金牌頒獎典禮時，又被誤稱「中華民國」，本屆問題盡出，引起各國媒體、粉絲不滿。

18日舉辦的男子曲棍球比賽中，南韓隊遭誤播北韓國歌，讓南韓相當不滿，雖然亞運組織委員會後續表示，是現場工作人員誤用音源，已正式致歉，但烏龍事件仍不斷出現。

近期南韓男籃在金牌戰前的早上，因接駁車未出現導致上午訓練遭取消，同日男子現代五項團體賽頒獎典禮上，司儀先更將金牌得主南韓的英語說成「Republic of China（中華民國）」，隨後才改口「Korea（韓國）」，引發南韓媒體怨聲。

日媒《讀賣新聞》表示，名古屋亞運引發多國媒體不滿，組織委員會事務局次長大參孝彰也在22日致歉：「我們在布方面給大家造成很大困擾。」而針對接駁車放鳥問題他解釋，由於經常出現選手超過預約截止時間才提出需求的問題，因此「有時無法安排車輛。」

至於住宿部分，大參孝彰提到，有些問題是出在事前溝通，因各國提交的住宿名單出現錯誤，導致需要額外處理住宿需求而花費更多時間，「不過事先安排的交通及住宿狀況都很正常。」