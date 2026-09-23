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亞運軟網／陳柏邑男子單打挺進4強 保底銅牌入袋

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
陳柏邑軟網男子單打挺進4強。圖／中華奧會提供
陳柏邑軟網男子單打挺進4強。圖／中華奧會提供

名古屋亞運軟式網球代表隊確定再有獎牌進帳，今天中華代表隊3名好手力拚佳績，其中陳柏邑在男子8強賽以4：2擊敗南韓選手李河納，替我國至少再進帳一面銅牌，將與上松俊貴交手，力拚提升獎牌成色。

軟式網球代表隊單打賽事，中華隊今天8強戰由女子選手江旻育及男子選手陳柏邑、張祐菘3人出擊，但上午當地下起大雨打亂賽程，江旻育的賽事也因雨改至室內進行，最終以2：4不敵日本選手宮前希帆，無緣獎牌。張祐菘同樣在8強戰敗給日本選手黒坂卓矢，以2：4止步。

陳柏邑則是在8強戰對上南韓選手李河納，打到2：2後連拿2局，以4：2脫穎而出，搶下4強門票，且因軟網未設置銅牌戰，因此中華代表團確定再有一面銅牌進帳。陳柏邑4強戰對上「大魔王」上松俊貴，再拚爭金機會。 

陳柏邑軟網男子單打挺進4強。圖／中華奧會提供
陳柏邑軟網男子單打挺進4強。圖／中華奧會提供

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