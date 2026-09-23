亞運軟網／「到最後一刻都沒有想放棄」 江旻育8強止步不甘心落淚

名古亞運軟式網球代表隊22歲女將江旻育，今天在女子單打8強賽對上日本女將宮前希帆，雖一度取得2：1領先，但最終以2：4不敵對手，8強止步，賽後她也落下不甘心的淚水，一度含著淚笑喊說：「下一屆不打了。」

女子單打8強賽原訂在上午9點開打，卻因名古屋當地今早下起大雨，造成賽事延後，女子組賽事之後移進室內球場進行。江旻育指出，室內的濕氣比較重，如果球旋得太多，反而容易飛走，因此在室內球場打起來，感覺打起來沒有在室外來得好。

江旻育今天先丟失首局後連拿2局，最後被對手連趕3局讓出勝利，江旻育賽後也忍不住失望落淚，「我覺得自己是有機會可以贏的，但我沒有把握住。」她坦言，對於這樣的結果一定會不甘心，「這代表我還有非常大的進步空間。」

一度取得領先卻遭逆轉吞敗，江旻育認為：「我們雙方其實滿有競爭力的，但在幾個關鍵球上我自己沒有把握，對方也知道我的弱點，雖然說球沒有很快，但她一直抓我的反拍，這個我需要再去加強。」

比賽在過程中一度打到因傷中斷，江旻育透露，自己在打團體賽時就拉到腳背，出現發炎的狀況，剛剛比賽中打到有點不舒服，因此也藉由處理傷勢的機會，讓自己緩和一下。

江旻育首次亞運在落敗後就此劃下句點，在女子團體賽帶回一面銀牌。回憶這趟旅程，她說：「我覺得我打每一場比賽，到最後一刻都沒有想要放棄的念頭，比較可惜是混雙8強那一場沒有順利拿下，因為我們都是領先的。也很感謝我的隊友，就是從頭到尾都沒有放棄，也一直鼓勵我。」

江旻育單打8強止步。圖／中華奧會提供