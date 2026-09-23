快訊

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運軟網／「到最後一刻都沒有想放棄」 江旻育8強止步不甘心落淚

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
江旻育單打8強止步。圖／中華奧會提供
江旻育單打8強止步。圖／中華奧會提供

名古亞運軟式網球代表隊22歲女將江旻育，今天在女子單打8強賽對上日本女將宮前希帆，雖一度取得2：1領先，但最終以2：4不敵對手，8強止步，賽後她也落下不甘心的淚水，一度含著淚笑喊說：「下一屆不打了。」

女子單打8強賽原訂在上午9點開打，卻因名古屋當地今早下起大雨，造成賽事延後，女子組賽事之後移進室內球場進行。江旻育指出，室內的濕氣比較重，如果球旋得太多，反而容易飛走，因此在室內球場打起來，感覺打起來沒有在室外來得好。

江旻育今天先丟失首局後連拿2局，最後被對手連趕3局讓出勝利，江旻育賽後也忍不住失望落淚，「我覺得自己是有機會可以贏的，但我沒有把握住。」她坦言，對於這樣的結果一定會不甘心，「這代表我還有非常大的進步空間。」

一度取得領先卻遭逆轉吞敗，江旻育認為：「我們雙方其實滿有競爭力的，但在幾個關鍵球上我自己沒有把握，對方也知道我的弱點，雖然說球沒有很快，但她一直抓我的反拍，這個我需要再去加強。」

比賽在過程中一度打到因傷中斷，江旻育透露，自己在打團體賽時就拉到腳背，出現發炎的狀況，剛剛比賽中打到有點不舒服，因此也藉由處理傷勢的機會，讓自己緩和一下。

江旻育首次亞運在落敗後就此劃下句點，在女子團體賽帶回一面銀牌。回憶這趟旅程，她說：「我覺得我打每一場比賽，到最後一刻都沒有想要放棄的念頭，比較可惜是混雙8強那一場沒有順利拿下，因為我們都是領先的。也很感謝我的隊友，就是從頭到尾都沒有放棄，也一直鼓勵我。」

江旻育單打8強止步。圖／中華奧會提供
江旻育單打8強止步。圖／中華奧會提供

江旻育單打8強止步。圖／中華奧會提供
江旻育單打8強止步。圖／中華奧會提供

2026名古屋亞運 軟網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運軟網／頂住壓力！余凱文、黃詩媛 亞運軟網奪首金

亞運軟網／江旻育奮力贏下一點 中華女團仍不敵日本連兩屆銀牌

亞運軟網／首日告捷…中華克韓輸日 男女團賽奪2銀

亞運空手道／女子55公斤對打辜翠萍無緣獎牌 爆哭直喊「很不甘心」

相關新聞

亞運桌球／林昀儒/鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

名古屋亞運桌球賽事今天持續進行，其中在混雙32強賽，我國搭擋林昀儒／鄭怡靜，面對吉爾吉斯組合，以秋風掃落葉之姿，僅花13分鐘就以11：7、11：4、11：4直落三勝出，晉級到16強賽。

亞運男籃／生涯最後亞運卻失望作結 胡瓏貿：心裡最寒冷的一次

中華男籃在名古屋亞運8強戰以78：85不敵地主隊日本，無緣連3屆闖進4強，陣中老大哥「龍貓」胡瓏貿日前也在社群發文寫下「真心話」，回顧15年的國家隊生涯。他表示自己在這段時間從未後悔，但也痛批這次披上中華隊戰袍是「心裡最寒冷的一次」，對許多安排感到失望與心寒，直到運動部長李洋關心才感受到溫暖。

亞運軟網／陳柏邑男子單打挺進4強 保底銅牌入袋

名古屋亞運軟式網球代表隊確定再有獎牌進帳，今天中華代表隊3名好手力拚佳績，其中陳柏邑在男子8強賽以4：2擊敗南韓選手李河納，替我國至少再進帳一面銅牌，將與上松俊貴交手，力拚提升獎牌成色。

亞運軟網／「到最後一刻都沒有想放棄」 江旻育8強止步不甘心落淚

名古亞運軟式網球代表隊22歲女將江旻育，今天在女子單打8強賽對上日本女將宮前希帆，雖一度取得2：1領先，但最終以2：4不敵對手，8強止步，賽後她也落下不甘心的淚水，一度含著淚笑喊說：「下一屆不打了。」

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

愛知名古屋亞運中華代表團9月21日進帳首金，余凱文、黃詩媛在軟式網球混合雙打奪金，其中余凱文在22日晚間登上「ONE ASIA WORLD」舞台，成為首位踏上該舞台的非日本籍選手。

亞運隨筆／藏在日式熱情背後的「難以溝通」

隨著名古屋亞運各項賽事如火如荼展開，評價也是正反兩極。今年亞運志工外語溝通能力不若以往，協助處理問題顯得過於一板一眼，都讓這場國際盛宴在熱情招呼的背後「難以溝通」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。