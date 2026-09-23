亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

愛知名古屋亞運中華代表團9月21日進帳首金，余凱文、黃詩媛在軟式網球混合雙打奪金，其中余凱文在22日晚間登上「ONE ASIA WORLD」舞台，成為首位踏上該舞台的非日本籍選手。

余凱文一登場便引發現場熱烈歡呼，觀眾紛紛為這位剛摘下亞運金牌的台灣選手喝采。從亞運賽場上的全力拚戰，到舞台上的帥氣亮相，余凱文以自信姿態展現不同於賽場上的精彩一面。

活動結束後，余凱文表示，自己已經「辦到了」，奪下亞運金牌，又登上ONE ASIA WORLD舞台，為這趟亞運旅程留下沒有遺憾的回憶，感謝一路以來所有支持他的人，也希望未來有更多人看到軟式網球這項運動。

從亞運金牌戰的最後一球，到ONE ASIA WORLD舞台上的精彩登場，余凱文用自己的方式，為這趟亞運旅程寫下難忘的一頁。

亞運賽事才剛開始，還有更多中華健兒將陸續踏上亞運賽場，迎接屬於自己的挑戰。期待更多選手踏上這座特別的舞台，讓世界一起為他們喝采！

余凱文登上「ONE ASIA WORLD」舞台，獲得現場民眾的喝采。圖／＠AINAGOC提供

余凱文登上「ONE ASIA WORLD」舞台。圖／＠AINAGOC提供