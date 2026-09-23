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亞運射擊／女子空氣手槍鄭晏晴吊車尾晉決賽 女團名列第5
名古屋亞運女子10公尺空氣手槍今天進行資格賽與女團決賽，台灣以鄭晏晴575分吊車尾晉級決賽，女團則以1718分名列第5。
女子10公尺空氣手槍今天進行個人資格賽，台灣除確定晉級決賽的鄭晏晴外，還有巴黎奧運國手余艾玟及「證件妹」吳佳穎參賽，鄭晏晴繳出台灣3人最高的575分，余艾玟則以572分排名17、吳佳穎以571分名列19，而3人資格賽加總後的團體賽總分為1718分、排名第5，未能拿下獎牌。
鄭晏晴在資格賽名列第9，礙於中國隊共有3名射手搶占前8席位，依照規定決賽同一個國家最多僅能2人參賽，因此鄭晏晴靠著遞補晉級台灣時間11時30分登場的壓軸決賽。
中國隊在女子10公尺空氣手槍團體賽以總分1735分摘金，韓國以1730分居次奪銀，異軍突起的越南則以1719分與印度扯平，但靠著比較命中靶心數以46比44優於印度，因而勝出摘下銅牌。
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